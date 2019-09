von Jonas Schönfelder

Um einen neuen Ruhewald zu realisieren, hat sich die Stadt Konstanz mit der Insel Mainau zusammengeschlossen. Auf einer ihr gehörenden Fläche hinter dem Litzelstetter Waldfriedhof können sich Menschen einen Baum für eine Bestattung aussuchen. Am 15. September soll der Mainau-Ruhewald offiziell öffnen.

„Von den jährlich rund 720 Sterbefällen in Konstanz wurden bislang rund 145 in auswärtigen Bestattungswäldern beigesetzt, Tendenz steigend“, sagte Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn im April, als die Stadtverwaltung die Pläne für den Ruhewald vorstellte. Björn Graf Bernadotte sagte damals, das Erscheinungsbild des Waldes solle erhalten bleiben. Die Asche eines Verstorbenen wird in einer biologisch abbaubaren Urne an einem Baum beigesetzt. Lediglich ein Schild mit Name, Geburts- und Todestag weist optional auf das Grab hin.

Hier entsteht der neue Ruhewald in Konstanz. | Bild: Stach, Südkurier

Bei dem Bestattungswald handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Konstanz und der Mainau GmbH. Letztere ist Eigentümerin des Waldstücks zwischen Mainau und Litzelstetter Waldfriedhof und wird über eine neu gegründete Firma die Pflege und Beisetzungen organisieren. Die Stadt übernehme vorwiegend Verwaltungsaufgaben, hieß es in einer Pressemitteilung. In dem Ruhewald wird es Gemeinschafts- und Familienbäume geben. Die Nutzungsgebühr für ein Einzelgrab für 30 Jahre beträgt zwischen 1092 und 3631 Euro. Die Kosten variieren je nach Baumart, Standort und Zugänglichkeit. Dazu kommt eine Bestattungsgebühr in Höhe von 516 Euro.

Die Eröffnung findet am 15. September um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist die Aussegnungshalle des Waldfriedhofs Litzelstetten. Oberbürgermeister Uli Burchardt und Björn Graf Bernadotte werden vor Ort sein. Nach der Segnung durch Dekan Mathias Trennert-Helwig und Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal kann der Ruhewald besichtigt werden. Eine Anmeldung ist bis zum 13. September per E-Mail an info@mainau-ruhewald.de oder telefonisch unter (07531) 303219 möglich.