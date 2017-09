Allensbach Bessere Betreuung an der Allensbacher Grundschule angestrebt

Dies fordern die Freien Wähler der Gemeinde. Das Land erwägt unterdessen eine flexiblere Form der Ganztagsschule: Der Bedarf der Eltern soll Richtschnur sein.

Wie wird sich die Allensbacher Grundschule weiter entwickeln? Hin zu einer Ganztagsschule in welcher Form auch immer? Diese Fragen werden sich vielleicht neu stellen im Zuge des Wechsels in der Schulleitung mit Gerrit Grahl als neuem Rektor, meint Hauptamtsleiter Stefan Weiss. Momentan gibt es eine Art Halbtagsschule, allerdings hierfür keinen Landeszuschuss (siehe Info). Gut angenommen werde im Kinderhaus St. Nikolaus die Schulkindbetreuung.

Doch die vor einigen Jahren vom Land eingeführte verbindliche Ganztagsschule mit Anwesenheitspflicht der Kinder an mehreren Nachmittagen, bei der das Land über Lehrerdeputate einen Großteil der Kosten trägt, wurde von den Eltern mehrheitlich nicht gewünscht. Zudem fehlte es an den erforderlichen Kinderzahlen. Dies sei nach den jüngsten Umfragen der Gemeinde auch heute so, erklärt Weiss. Allerdings läuft aktuell erneut eine Erhebung unter Eltern, wo dies unter anderem abgefragt werde.

Und beim Land gibt es neue Überlegungen hin zu einer flexibleren Form der Ganztagsschule. Dies berichtete Irmtraud Bock, Mitarbeiterin des Gemeindetags und Referentin des Bildungswerks für Kommunalpolitik Baden-Württemberg, bei einer Infoveranstaltung der Freien Wähler (FW) im Vereinsheim. Bei so genannten Ganztagsgipfeln habe sich das Kultusministerium überzeugen lassen, dass es neben der verbindlichen Ganztagsschule auch flexiblere Formen wie Halbtagsschule oder einen Unterricht nur mit einzelnen Nachmittagen geben müsse – gerade im ländlichen Raum. „Das könnte man auch an einer Schule gemeinsam anbieten“, so Bock. Das Land wolle sich auch stärker bei der Finanzierung einbringen – in welchem Ausmaß ist aber offen.

Der FW-Vorsitzende Pius Wehrle sagte, grundsätzlich strebe die Fraktion eine Verbesserung der Betreuung an. Christine Barth erklärte: „Für Allensbach wäre es toll, wenn mehr Zuschuss fließen, verbunden mit mehr Flexibilität.“ Gemeinderätin Karin Heiligmann meinte, es sei wichtig, dass das Land erkannt habe, dass es Änderungsbedarf gebe. Doch über die Art der Schulform entscheiden wie bisher die Eltern, betonte Bock: „Der Schulträger muss einen Bedarf nachweisen.“

Das Angebot

Aktuell gibt es in der Allensbacher Grundschule eine Kernzeitbetreuung vor und nach dem Vormittagsunterricht sowie nachmittags bis 16 Uhr Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Beschäftigungsgruppen teils mit Angestellten der Gemeinde und Ehrenamtlichen – allerdings kaum Zuschüsse vom Land. Zusätzlich gibt es im Kinderhaus St. Nikolaus eine Schulkindbetreuung bis 17 Uhr. (toz)