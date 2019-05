In den zurückliegenden drei, vier Jahren hat sich das Organisationsteam des Bergfestes verjüngt. Die Verantwortlichkeiten wurden zudem auf mehrere Schultern verteilt und werden auch durch passive Mitglieder, sprich Nichtmusiker, getragen.

Musikalische Jugend

Neben der großen Verantwortung für das Musikprogramm hat sich Robin Oberbeck, Beirat der Aktiven, noch eine kleine Aufgabe vorbehalten. „Ich besorge die Getränke für die Bar. Aber da ist nichts Spannendes dabei“, sagt er. Neu ist am Sonntagnachmittag, dass das musikalische Programm alleine von Jugendkapellen bestritten wird. „Ich bin positiv überrascht, dass unsere Idee mit den Jukas so gut angenommen wird. Alle haben sich über die Anfragen gefreut. Das gibt so ein kleines Jugendkapellentreffen“, sagt Robin Oberbeck erfreut. Er rechnet damit, dass die Familien etwas früher kommen, um zu Mittag zu essen und sich die anderen Kapellen anzuhören. Der Sonntagnachmittag solle auch helfen, die Jugendarbeit bekannter zu machen. „Sie steht bei im Fokus, denn da drückt uns der Schuh am meisten. Schule und Sport haben bei den Kindern Vorrang, die Musik fällt da leider hinten runter“, erläutert er.

Eine große Stütze

Im Orga-Team ist Hans-Peter Kärcher, Beirat der Passiven, für die Technik rund ums Zelt zuständig, wie dem Auf- und Abbau. „Den Innenausbau mache ich zusammen mit Jürgen Rawitzer“, berichtet er. „Extrem wichtig ist für uns Nina Bruch. In der Verwaltung und bei der Beschaffung der Genehmigungen ist sie uns eine große Stütze“, betont er. „Ich kümmere mich hauptsächlich um die Beschilderung. Ich bin sonst nicht so eingebunden. Ich bin halt dabei. Am Donnerstag- und Sonntagabend übernehme ich jedes Jahr Abendschichten an der Getränkeausgabe“, berichtet Klarinettistin Patricia Strohmeier. An der seeseitigen Zeltwand mussten Bretter durch eine Seilverspannung ersetzt werden. „Da war ich zuständig“, berichtet sie.

Beitrag zur Sicherheit

Neu soll sein, dass am hinteren Zeltende weniger Autos parken, da dies zu gefährlich sei. Nur Fahrzeuge zur Anlieferung sollten dort stehen. „Mal sehen, ob sich das durchsetzen lässt“, sagt Strohmeier noch etwas zweifelnd. Einen weiteren Beitrag zur Sicherheit – gerade von Fußgängern – sollen neue Schilder sein, die Auto- und Radfahrer aufs Langsamfahren hinweisen. „Vorne an der Einmündung zum Eulenbach-Parkplatz gab es schon die eine oder andere Vollbremsung. Der Sicherheitsgedanke ist bei uns ziemlich hoch. Klar, man kann nicht alle hundertprozentig vermeiden, aber wir versuchen es wenigstens“, erklärt sie.

Im vergangenen Jahr gab es bereits eine Neuerung, die sich bewährt hat, erklärt Robin Oberbeck. „Es hat sich gezeigt, dass wir mit J&C Veranstaltungstechnik richtig gut aufgestellt sind. Das nimmt uns enorm was ab. Und er ist ein Helfer mehr“, bekräftigt Oberbeck. Er, das ist J&C-Mitinhaber Christian Widmann, der seine Arbeitszeit ehrenamtlich einbringt. „Zum Vorjahr gibt es nur minimale Änderungen an der Beschallung. „Ein einfacherer Aufbau aber mit gleicher Qualität“, erklärt er. „Früher hat man nicht verstanden was vorne gesagt wurde. Mit unserer Technik muss das gar nicht so laut sein. Das ist viel angenehmer. Und die Bands müssen ihre Anlagen nicht mehr mitbringen und aufbauen“, erläutert er.

Viel Vorarbeit

Bereits in der Vorwoche begannen die Vorbereitungsarbeiten auf dem Festplatz. Die Wiese wurden gemäht und die Erdanker für das Festzelt freigeräumt. Am Freitag erfolgte der Zeltaufbau. Aber bevor es mit der schweren Arbeit so richtig losging, gönnten sich die Helfer am Mittwoch noch mal eine Pause. Beim Grillplatz am Eulenbach-Parkplatz trafen sie sich zum Angießen, wie es Robin Oberbeck formulierte, bei Getränken und Grillwurst. Dies sei gut für Kameradschaft und Geselligkeit, erläuterte Trompeter Stefan Weinschenk. „Das ist, was sonst zu kurz kommt“, ergänzte er. Auch dem Passiven-Beirat Alwin Demmler gefiel der Hock, der erstmals stattfand. „Das können wir beibehalten“, bekräftigte er.

Das Programm

Donnerstag, 30. Mai

11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Dettingen-Wallhausen unter Leitung von Ilja Werner

14.15 Uhr: Unterhaltung mit den Original Stehgreiflern unter Leitung von Otto Buschle

17.30 Uhr: F**k die Polka – Die Brass Band aus dem Westallgäu; 19 Uhr: Unterhaltung mit der Psychoband Reichenau unter Leitung von Benedikt Wehrle

Freitag, 31. Mai: keine Veranstaltung

Samstag, 1. Juni:

17 Uhr: Zeltbetrieb

20 Uhr: Tanz und Unterhaltung mit der Tom Alex Band. Die Schutzgebühr beträgt an diesem Abend 2,50 Euro

Sonntag, 2. Juni:

10.30 Uhr: Ökumenischer Zeltgottesdienst mit dem Posaunenchor Bodanrück. Anschließend gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit der Jugendkapelle Dettingen-Wallhausen unter Leitung von Julia Albicker

12.30 Uhr: Allmannsdorfer Quietschorchester

13.15 Uhr: Jugendkapelle Allmannsdorf

14.15 Uhr: Jugendkapelle Petershausen

15.15 Uhr: Jugendkapelle Dingelsdorf. Das Festende ist um 16 Uhr (nea)