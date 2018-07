Litzelstetten – "Das Fest war super gut besucht", lautete die Bilanz von Niels Huber vom Organisationsteam des Seeblickfests. "Das Wetter hat mitgespielt. Wir sind sehr zufrieden. Und es war ruhig", ergänzte er glücklich. Bereits am Freitagabend waren viele Besucher gekommen. Das Festgelände war angenehm gefüllt, aber es herrschte kein Gedränge. "Am Samstags war es etwa so wie am Freitag, aber die Leute blieben länger", berichtete er. "Die Stimmung war gut, die Besucher haben beim Alleinunterhalter Olli richtig mitgemacht", sagte Niels Huber erfreut.

Das junge Team hat sein Organisationstalent bewiesen

Das neugebildete Organisationsteam hat damit seine Feuertaufe bestanden. Im Nachgang wollen sich die Verantwortlichen überlegen, ob Interesse und Lust besteht, das Seeblickfest jährlich zu veranstalten. "Spätestens im Frühling kommt diese Frage auf. Wir haben hier kurze Dienstwege, außerdem sind wir spontan und flexibel", erklärte Niels Huber selbstbewusst.

Besucher loben das gute Miteinander

Sandra Moser aus Zürich besuchte das Fest mit ihrer vierköpfigen Familie. Auf dem Campingplatz hätten sie aus der Zeitung davon erfahren. "Es ist laut", erklärte sie. "Mir gefällt die Musik", sagten ihr siebenjähriger Sohn Kien und die fünfjährige Zoe übereinstimmend. Brigitte Wind war schon oft auf dem Fest. "Hier treffe ich Bekannte, habe gute Gespräche und ich schätze das Miteinander", erzählte sie. Den größten Charme des Festes mache der Blick auf den See aus.

Auch junge Leute treffen sich hier gerne

"Es bietet sich an. Bei mir sind Tante und Onkel zu Besuch. Es ist schönes Wetter und ich muss nicht weit laufen", erklärte Katharina Lewering. "Hier ist es gemütlich und wir haben einen tollen Blick auf die Mainau", ergänzte sie. Tante Heidemarie Fischer ist aus Hannover zu Besuch. "Es ist es klein, überschaubar und scheint gemütlich zu werden. Nach dem zweiten Bier vielleicht noch mehr", scherzte sie. "Unschlagbar ist der tolle Blick". Dass das Fest junges Publikum anspricht, zeigen Celin Würth und Lisa Pipping, die sich mit Freunden treffen. "Vor zwei Jahren hat es mir schon gefallen", so Würth.

"Das Seeblickfest gefällt mit von allen am besten", erklärte Pipping.

