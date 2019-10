Der Regionalmarkt

Die Organisatoren: Veranstalter des Regionalmarktes ist der Verein Gutes vom See in Zusammenarbeit mit der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, dem Verein Bodenseebauer und dem Verein Integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee.Das Angebot: Der Markt findet am Sonntag, 13. Oktober, von 12 bis 18 Uhr im Konzil Konstanz statt. Mehr als 45 Aussteller bieten Informationen und Verkostungen an und verkaufen ihrer Produkte. Der Eintritt zu dem Regionalmarkt ist kostenlos.Verkaufsoffener Sonntag: Von 13 bis 18 Uhr findet parallel zum Regionalmarkt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Auf die Besucher warten Mitmachakionen, kostenlose Stadtführungen, ein Selfie-Gewinnspiel und natürlich Einkaufsmöglichkeiten.Informationen im Internet auf www.konstanz-tourismus.de/vos