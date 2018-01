Konstanz Beim Prozessauftakt zur Tötung eines 19-Jährigen vor einer Konstanzer Shisha-Bar ist die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen worden

Im Prozess um die Tötung eines 19-Jährigen vor einer Shisha-Bar hat das Landgericht Konstanz die Öffentlichkeit am Dienstag ausgeschlossen.

Der Angeklagte nimmt die Worte von Joachim Dospil reglos zur Kenntnis: "Ich wünsche Ihnen nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Sie sind jetzt volljährig." Die Glückwünsche des Vorsitzenden Richters am Landgericht Konstanz fassen zusammen, was später folgte: der Ausschluss der Öffentlichkeit vom Prozess wegen der Tötung eines 19-Jährigen vor einer Shisha-Bar in Konstanz. Denn volljährig war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht, seinen 18. Geburtstag feierte er erst vor wenigen Tagen.

Auch das Verfahren gegen den 21-jährigen Mitangeklagten wird damit nicht öffentlich verhandelt. Der Vorwurf gegen beide lautet auf Mord und gefährliche Körperverletzung. Sie sollen im März 2017 den 19-Jährigen unvermittelt mit einem Messer niedergestochen haben, "allein aus Langeweile und zum Zwecke der Machtdemonstration", so der Tatvorwurf. Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Den beiden Angeklagten wird ferner vorgeworfen, einen Begleiter des Getöteten durch Schläge verletzt zu haben. Laut Ermittlungen war es vor den tödlichen Messerstichen zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Die beiden Angeklagten sollen nach der Attacke geflüchtet sein, wurden aber wenig später festgenommen. Der heute 18-Jährige sitzt seither im Gefängnis, zweimal ordnete das Oberlandesgericht Karlsruhe die Fortsetzung der Untersuchungshaft an. Der 21-Jährige ist seit August wieder auf freiem Fuß.

Wie der Richter die Entscheidung begründet

"Das Interesse der Erziehung des damals minderjährigen Angeklagten hat Vorrang vor dem Interesse der Öffentlichkeit", sagte Joachim Dospil in der Begründung. Zudem werteten die Richter die psychische Entwicklung des 18-Jährigen als verlangsamt. Das Gericht gab damit dem kurzfristig erfolgten Antrag seines Verteidigers statt. Dieser hielt es zudem für möglich, dass im Laufe der Verhandlung persönliche Angaben zu seinem Mandanten gemacht werden könnten, die dessen Schutzbedürftigkeit als Jugendlicher angreifen könnten.

Nach mehr als zwei Stunden am ersten Prozesstag leerte sich der mit knapp 70 Personen gefüllte Schwurgerichtssaal in der Unteren Laube, bevor die Verhandlung überhaupt mit der Verlesung der Anklage begann. Nur die Prozessbeteiligten – darunter die Angeklagten, ihre Verteidiger, die Richter, die Staatsanwältin, Teile der Opferfamilie als Nebenkläger mit ihrem Anwalt – und Rechtsreferendare durften dem Verfahren folgen.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen und Einlasskontrolle

Mit mehr als einer Stunde Verspätung hatte der Prozess, zunächst noch öffentlich, am Dienstagmorgen begonnen. Hohe Sicherheitsvorkehrungen mit Einlasskontrollen hatten für Verzögerungen gesorgt. Eine Sprecherin des Gerichts begründete die langwierigen Kontrollen mit dem Verweis auf die Unschuldsvermutung: "Es wurde auch deshalb so genau auf ein Handyverbot geachtet, damit im Internet keine Aufnahmen des minderjährigen Angeklagten auftauchen."

Das Interesse am Prozess war größer als die Auswahl an Plätzen im größten Saal des Landgerichts. Mehreren Personen wurde deshalb der Zutritt verwehrt. "Ich halte es angesichts dieser Anteilnahme für kein gutes Signal, wenn dieser Prozess nicht öffentlich stattfindet", erklärte Ingo Lenßen, Anwalt der Nebenklage, vor Prozessbeginn.

Für die Familie des Opfers, so Lenßen weiter, sei es von großer Bedeutung, ein gerechtes Verfahren nachvollziehen zu können. Dennoch sei die Gesetzeslage klar: "Die Bedürfnisse sind hintanzustellen, wenn es um die Entwicklung des damals minderjährigen Angeklagten geht", sagte Lenßen.

Sieben Prozesstage bis Ende Februar angesetzt

Genau diese machte das Gericht geltend. In seiner Begründung führte Joachim Dospil aus, dass mögliche Hemmungen des jungen Angeklagten der Wahrheitsfindung abträglich sein könnten. Gleichzeitig sah das Gericht die Gefahr, der 18-Jährige könne sich selbst schaden, sollte er dem Prozesspublikum imponieren wollen.

"Es ist zu befürchten, dass eine öffentliche Berichterstattung die Aussagen des Angeklagten beeinflusst", fasste Dospil angesichts der bis Ende Februar angesetzten sieben Prozesstage zusammen. Noch offen bleibt, ob die Urteilsverkündung öffentlich sein wird. Vorläufig gelten Joachim Dospils Worte in Richtung Zuschauerbänke: "Das bedeutet, dass der Rest ohne Sie stattfindet."

Das ist die Gesetzeslage

Der kurzfristige Ausschluss der Öffentlichkeit am Prozesstag sorgte bei mehreren Besuchern für Unverständnis und Ärger. Für die Entscheidung des Landgerichts Konstanz ist die Rechtslage, insbesondere die Paragrafen 48 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und 174 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), zu beachten: