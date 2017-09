Konstanz Beim Neubaugebiet Brühläcker geht es voran: Nächste Woche soll der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden

Der Knackpunkt am Bebauungsplan wird der Schallschutz sein. Gemäß einem Gutachten wird es schwierig, die geplanten Wohngebäude vom Lärm des Gewerbegebiets abzuschirmen

Konstanz-Dettingen – Das Neubaugebiet Brühläcker erhält im ersten Quartal des kommenden Jahres einen Bebauungsplan. Dazu werden kommende Woche der Ortschaftsrat (19. September) und der Technische und Umweltausschuss (20. September) voraussichtlich die öffentliche Auslegung beschließen. Die Verwaltung wird die Beteiligung der Öffentlichkeit im Oktober beginnen.

Im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2010 ist das Areal als Mischgebiet ausgewiesen. Für das Handlungsprogramm Wohnen soll es zum allgemeinen Wohngebiet umgewidmet werden. Das Baugebiet schließt im Osten an ein Gewerbegebiet. Gutachter Wilfried Jans vom Büro für Schallschutz aus Ettenheim hat denkbare Schallschutzmaßnahmen erarbeitet. Da nach einer Vorgabe der Stadt bei den Gewerbebetrieben keine Maßnahmen gefordert werden dürfen, müssen diese bei den Neubauten berücksichtigt werden.

Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass eine wirksame Abschirmung des Betriebslärms durch Anordnung eines Schallschirms in Form einer Lärmschutzwand nicht möglich sei, da die geplante Bebauung drei Vollgeschosse aufweisen soll. Es genüge auch nicht, durch schalltechnisch hochwertige Außenbauteile die Lärmeinwirkung im Inneren hinreichend zu begrenzen. „Maßgeblich ist die Lärmeinwirkung außen vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raums“, schreibt der Gutachter. Als schutzbedürftige Räume werden Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Büroraum bezeichnet. Um die Lärmminderung im Innern zu erreichen, müssten die Räume mit nicht zu öffnenden Fenstern ausgestattet werden. Der Gutachter kommt zu einem vernichtenden Urteil: „Bei Berücksichtigung dieser Maßnahme scheidet jedoch eine Bebauung des Plangebiets aus.“

Wilfried Jans sieht jedoch eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Vom Lärm besonders betroffen sind die beiden Gebäuderiegel entlang der Brühlstraße. Sie dienen als Lärmdämmung für die westlich gelegenen Bauten. Für diese zweite Reihe könnten dann wieder Fenster eingeplant werden, die sich öffnen lassen. Für die Riegelbauten müssten dann Maßnahmen getroffen werden, beispielsweise durch einen vorgelagerten, zum Teil verglasten Laubengang. Sollte an einzelnen Stellen die zulässigen Schallschutzwerte überschritten werden, müsste bei einzelnen schutzbedürftigen Räume auf zu öffnende Fenster verzichten werden. Falls keine ausreichende Belüftung gewährleistet wäre, müsste eine Lüftungsanlage eingerichtet werden. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass bei geschlossenen Fenstern eine unzumutbare Schallübertragung ins Gebäudeinnere ausgeschlossen ist. Dazu benötigten die Gebäudeaußenbauteile eine hinreichende Luftschalldämmung.

Der künftige Bebauungsplan gründet auf dem überarbeiteten Siegerentwurf eines Planungswettbewerbs, der im Oktober 2016 entschieden wurde. Den mit Abstand überzeugendsten Entwurf hatte das Architekturbüro bäuerle & lüttin aus Konstanz mit dem Landschaftsarchitekturbüro Planstatt Senner aus Überlingen eingereicht.

Das Gelände ist in drei Wohnabschnitte eingeteilt. Der erste umfasst die beiden Gebäuderiegel (61 Meter und 72 Meter Länge) im Geschosswohnungsbau entlang der Brühlstraße. Die nördliche Spitze bildet den zweiten Wohnabschnitt mit zwei Gebäuden, wo eine Kindertagesstätte vorgesehen ist. Der dritte Wohnabschnitt beinhaltet Reihenhäuser und Wohneinheiten in Baugruppen.

Die Stellplätze für Autos werden in einer Tiefgarage nachgewiesen, die unter den Gebäuderiegel gebaut wird. Pro Wohneinheit sind rechnerisch 1,3 Stellplätze vorzusehen. Oberirdische Stellplätze, Garagen oder Carports sind nicht gestattet. Allerdings wird für Car-Sharing-Stellplätze eine private Straßenverkehrsfläche festgesetzt, die Car-Sharing-Unternehmen oder Car-Sharing-Vereine nutzen können. Im Streifen entlang der Brühlstraße sind neben den geplanten Car-Sharing-Stellplätzen öffentliche Stellplätze vorgesehen. Fahrradstellplätze und Müllabholstandplätze soll es an der Brühstraße geben. Der westliche Ring dient als Fuß- und Radweg, für Rettungs- und Müllfahrzeuge sowie der Anlieferung. Die Stadtverwaltung geht in ihrer Sitzungsvorlage davon aus, dass es durch das Neubaugebiet keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Natur geben wird. Allerdings macht der Bebauungsplan verbindliche Vorgaben: Flachdächer müssen begrünt werden, außer sie werden für Photovoltaik oder solarthermische Anlagen genutzt. Fledermausquartiere und Vogelnistkästen müssen bei jedem Gebäude erstellt werden.

Für Eingriffe in eine Hecke gibt es Ausgleichmaßnahmen an anderer Stelle. Außerdem wird eine magere Flachlandmähwiese angelegt, um den Wegfall der Wiese im Baugebiet auszugleichen. Die westlich gelegene Feldhecke bleibt erhalten und wird während der Bauzeit mit einem Zaun gesichert. Der Bebauungsplan sieht auch die Neupflanzung von Bäumen vor. Für die Außenbeleuchtung sind umweltschonende, dimmbare Leuchtmittel (gelbe LED-Leuchten) zu verwenden, heißt es in der Vorlage.

Das Neubaugebiet

Seit Juli 2014 gehören der Stadt Konstanz alle Grundstücke im Dettinger Neubaugebiet Brühläcker. Sie plant, dort ein Quartier vor allem für Familien zu entwickeln. Es sollen 30 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau, 22 Reihenhäuser und sechs bis zehn Wohneinheiten in Baugruppen entstehen. Von der Gesamtfläche des Areals (1,2 Hektar, was knapp zwei Fußballfeldern entspricht) sollen außerdem rund 15 Prozent für Baugruppen reserviert werden. Im Gebiet Brühläcker sollen auch Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, für die die Stadt zuständig ist, Wohnraum erhalten. (nea)