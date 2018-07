Es war ein Fest nach seinem Geschmack. Ulrich Rüdiger hat sich zwanglos von der Universität verabschiedet, die sich unter seiner Führung als eine der besten in Deutschland etabliert hat. Es gab ein paar launige Reden, es wurde gesungen, vom Grill war Steak und Veggie-Gebrutzeltes im Angebot. Mehr Sommerfest als Staatsakt also, und das steht ja irgendwie auch sinnbildlich für eine Hochschule, deren Bekenntnis zur Modernität ja schon in ihren Gründungs-Genen verankert ist.

Ein Dank an den Universitätsrat wollte Rüdiger loswerden, aber niemand nahm ihn entgegen

So weit, so fröhlich, so gut. Ein paar Fragen wirft aber nicht das Fest auf, sondern die Gästeliste. Ulrich Rüdiger sagte in seiner Ansprache selbst, er hätte eigentlich gerne dem Universitätsrat danken wollen. Doch ausgerechnet aus dem Gremium, das wesentliche Weichenstellungen für die Universität Konstanz vornimmt, sei niemand da, um den Dank entgegenzunehmen. Immer wieder ist zu hören, dass sich der Universitätsrat von der Hochschule entfremde, auch die Rektorwahl jüngst soll dazu beigetragen haben. Wenn dem so ist, dann gibt es für die These seit Freitagabend einen Beleg mehr.

Als Ministerin ist Theresia Bauer für die Uni Konstanz zuständig – doch zum Abschied des Rektors kam sie nicht

Kein Wort war auch zu hören vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart. Während aus dem ganzen Land Wissenschaftsmanager zum Fest gekommen waren, blieb die zuständige Ministerin Theresia Bauer der Verabschiedung fern. In Ulrich Rüdigers Pläne für einen Wechsel an die ebenso große wie prestigeträchtige Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule sei das Ministerium früh eingebunden gewesen, sagte ein Sprecher, als die Personalie bekannt wurde. Wie groß die Wertschätzung ist für einen Wissenschaftsmanager, der half, einen Elite-Titel in den Südwesten zu holen, bleibt offen – weil die Chance für ein Dankeschön nicht genutzt wurde.

Nur gut, dass es an einer Uni Wichtigeres gibt als eine Gästeliste

Sein Büro hat Ulrich Rüdiger bereits ausgeräumt, und Kerstin Krieglstein hat er aufrichtig viel Erfolg in ihrer neuen, verantwortungsvollen Rolle gewünscht. Ob sie noch feierlich in ihr Amt eingeführt wird und wie die Gästeliste dann aussehen wird, ist noch offen. Gut nur, dass es für eine Hochschule nicht auf die schönen Reden ankommt, sondern auf die Leistung in Forschung und Lehre. Und das weiß auch der scheidende Rektor. Vielleicht war es ihm ganz recht, dass er im Kreise derer feiern können, die dazu Tag für Tag aktiv etwas beitragen.

