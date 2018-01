vor 11 Stunden Larissa Hamann Konstanz Bei einem Hackathon treffen sich Computer-Virtuosen und entwickeln kreative Ideen. In Konstanz tüftelten sie für eine smarte Stadt

Was ist eigentlich ein Hackathon? Wir erklären Ihnen, warum sich 30 begeisterte Computer-Experten in Konstanz getroffen und sich Gedanken über die Digitalisierung in der Stadt gemacht haben. Entstanden ist dabei beispielsweise eine App, die zeigt, wie viele Parkplätze in der Stadt noch frei sind.