Kostensteigerung um 44 Prozent oder rund 1,85 Millionen Euro: Die vor dem Abschluss stehende Sanierung des Kinderkulturzentrums am Fuß der Weinberge beim Bismarckturm wird für die Stadt zunehemend zum finanziellen Sorgenkind. Bei Projektstart im Frühjahr 2016 war noch von 4,15 Millionen Euro Kosten die Rede, jetzt sollen es 5,956 Millionen Euro werden.

Und: Die Mehrkosten muss die Stadt allein stemmen. Denn der Bundeszuschuss für das vor drei Jahren kurzfristig geplante Projekt ist auf die längst bewilligten 1,9 Millionen Euro festgesetzt, und Berlin will ihn nach Angaben der Verwaltung nicht erhöhen.

In zweieinhalb Jahren: Von 4,15 über 4,84 auf 5,96 Millionen Euro

Bereits in der Vergangenheit hatte sich abgezeichnet, dass die Stadt mit den 4,15 Millionen Euro nicht auskommt, zuletzt war von 4,84 Millionen Euro die Rede. Doch während der Bauphase erlebte Thomas Stegmann, der Leiter des Hochbauamts, mit seinem Team eine unangenehme Überraschung nach der anderen.

Bauarbeiter entdeckten Altlasten, die Statik des Gebäudes erwies sich für die geplante Aufstockung als zu schwach, ein besserer Brandschutz wurde notwendig. Und hinzu kam, wie es in der Vorlage an den Gemeinderat (Sitzung am Donnerstag, 27. September, ab 16 Uhr, Ratssaal) wörtlich heißt, die "sich seit Mitte 2017 abzeichnende hochkonjunkturelle Preisentwicklung im Bausektor".

Aber war nicht schon vor Start in das Projekt absehbar, dass das im Jahr 1955 eröffnete Kikuz zum Fass ohne Boden werden könnte? Die Verwaltung bestreitet dies. Denn als geplant wurde, heißt es in der Vorlage, war das Kikuz voll in Betrieb. Seit Generationen können Konstanzer Kinder hier an Freizeitangeboten von Basteln und Spielen über Filmabende bis zur Beschäftigung mit Literatur teilnehmen.

Doch während die Kinder vor Ort waren, musste sich die Verwaltung offenbar auf Pläne und Augenschein verlassen. Marode Leitungen, gefährliche Baustoffe oder statische Probleme seien erst während der Arbeiten zutage getreten, beteuert die Verwaltung.

Und plötzlich sind auch noch Wasserleitungen marode

Allerdings haben die Mehrkosten nicht allein mit dem Gebäude zu tun. Auch als der Bagger die Leitungen für das Abwasser freigelegt hatte, war das Entsetzen groß. Auch auch bei den Außenanlagen reichen die zunächst veranschlagten 300.000 Euro nicht aus. Die Verwaltung fordert nun 350.000 Euro – weil die Zufahrt neu gepflastet werden muss, neue Spielgeräte benötigt werden und weitere Arbeiten ausgeführt werden sollen.

Der Erlös aus einem Aktienpaket ist auf einen Schlag wieder weg

Damit die jüngsten Mehrkosten von zusammen 1,125 Millionen Euro überhaupt finanziert werden können, muss die Stadt auf Erlöse aus dem Verkauf des bisher von der Stadt gehaltenen Aktienpakets an der Vincentius-Krankenhaus AG an das Klinikum zurückgreifen. Dies spülte der Stadt unerwartet fast 400.000 Euro in die Kasse, die für gemeinnützige Zwecke verwendet werden müssen. Die restlichen gut 725.000 Euro sollen gewissermaßen vom Girokonto genommen werden.

Auch am Kunstdepot steigen die Kosten um 600.000 Euro

Für die Verwaltung ist das Kikuz allerdings nicht die einzige Problem-Baustelle. Denn auch die Sanierung und der Neubau des Kunstdepots für die städtischen Museen wird viel teurer als erwartet, 2,75 Millionen Euro waren für das seit Jahren immer weiter geschobene Projekte zunächst veranschlagt, jetzt sollen es 3,35 Millionen Euro werden. Diese 600.000 Euro zusätzlich entsprechen einer Kostensteigerung um 22 Prozent.

Begründung? "Hochkonjunkturelle Preisentwicklung im Bausektor"

Die Begründung sind erneut, in wortgleicher Formulierung wie beim Kikuz, die "sich seit Mitte 2017 abzeichnende hochkonjunkturelle Preisentwicklung im Bausektor". Diese "extreme Preissteigerung am Markt" sei noch vor zwei Jahren "weder erkennbar noch vorhersehbar" gewesen. Das Problem am Kunstdepot hatte die Verwaltung bereits vor der Sommerpause öffentlich dargelegt, jetzt soll noch der Ratsbeschluss über die Mehrausgaben erfolgen.

Mit dem Vorliegen der neuen Kikuz-Zahlen steigen die Mehrkosten an einigen zentralen städtischen Hochbau-Vorhaben binnen zweier Jahre um rund 3,5 Millionen Euro an – bei einem Gesamtvolumen von nun rund 16 Millionen Euro. Hinzu kommen erhebliche Kostensteigerungen beim Tiefbau, unter anderem für die in diesem Jahr fertiggstellte Z-Brücke am Bahnhof Petershausen und die dort vorgesehenen neuen Bahnsteige. Andere Vorhaben allerdings sind im Budget geblieben oder sollen ohne Mehrkosten abgeschlossen werden.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Nicht alle Projekte werden teurer

Dazu gehören das Großvorhaben Gemeinschaftsschule mit Turnhalle, das mit knapp 25 Millionen Euro sogar etwas günstiger ausfiel als vorgesehen. Auch beim Richtfest für die Aufstockung und Sanierung der Feuerwache in der Steinstraße betonten Vertreter der Verwaltung, das Projekt sei im Kostenplan.

