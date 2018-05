Konstanz Begehrte Stelle: Rund 50 Bewerbungen um Theater-Intendanz

Mit diesem Anklang hatte die Stadt nicht gerechnet. Nun soll es recht schnell gehen, im Juli soll eine Entscheidung über die Nachfolge von Christoph Nix ab August 2020 fallen.

Von etwa 40 Bewerbungen war die Stadt ausgegangen, als sie die Nachfolge für Theater-Intendant Christoph Nix ausgeschrieben hatte. Jetzt sind es etwa zehn mehr, erklärt Pressesprecher Walter Rügert auf Anfrage. Woher die Bewerbungen stammten, dazu wollte er mit Verweis auf den Datenschutz nichts sagen.

Ein Haus mit hohem Stellenwert

Diese Anzahl an Bewerbung lässt den Rückschluss zu, dass das Konstanzer Theater einen hohen Stellenwert in der Szene hat. Es hat eine mehr als 400-jährige Geschichte und trägt damit den Titel, die am längsten durchgängig bespielten Bühne Europas zu sein. Der Gemeinderat hatte im März die Ausschreibung beschlossen und sich gegen die Suche über eine Personalagentur entschlossen. In dem Text hieß es: "Wir suchen für diese Position eine Pesönlichkeit, die in der Lage ist, die derzeitig hohe künstlerische Qualität des Konstanzer Stadttheaters fortzuführen und einen attraktiven, lebendigen Theaterbetrieb für die Zukunft zu sichern." Erste konzeptionelle Ideen von Interessenten wie auch die Gehaltsvorstellung waren ebenso erwünscht.

Erste Bewerber schon namentlich bekannt

Erste Bewerber um die Intendantenstelle sind in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sind am Stadttheater bereits bestens bekannt: Ingo Putz, Leiter des Jungen Theaters, Daniel Grünauer, Dramaturg, Daniel Morgenroth, Referent des Intendanten, und Heike Frank, Dramaturgin und Regisseurin in diversen Häusern, wollen als Viergestirn Christoph Nix beerben. Ihre eigentlichen Stellen wollen sie behalten und die Führungsaufgaben zusätzlich und gemeinsam schultern.

Das wünschen sich Mitarbeiter

Mitarbeiter der Theaterbühne mit Normalvertrag, wie sie betonen, haben in einem offenen Brief an Kulturbürgermeister Andreas Osner, das Rathaus und die Findungskommission ihre Wünsche an den neuen Chef formuliert. Über die aktuelle Intendanz hinaus wollen sie ein ein mutiges und relevantes Theater für alle Altersgruppen, eine dynamische und offene neue Theaterspitze, die künstlerischen Mitarbeitern, die hier geschätzt würden, weiter eine Heimat biete und diese einbinde. Zudem sollten Entscheidungsträger "Offenheit bezüglich neuer Leitungsmodelle" zeigen. Ein neue Intendanz solle den hohen Stellenwert des Jungen Theaters schätzen und sich aktiv mit Konstanz, seinen Bewohnern und den aktuellen gesellschaftlichen Fragen im künstlerischen Prozess auseinandersetzen sowie den Erhalt und den Ausbau von Mitbestimmungsmöglichkeiten für die künstlerischen Mitarbeiter und faire Bedingungen fördern. Das Theater und sein Publikum verdienten eine Leitung, "mit der wir uns in einer Mischung aus Konstanz und Wagemut zusammen weiterentwickeln, bereits Innovatives erhalten und Neues implementieren", heißt es.

Erste Vorstellung im Kulturausschuss

Der neue Chef, oder die neuen Chefs, des Theaters soll im August 2020 seine Arbeit aufnehmen. In dem dreistufigen Verfahren wird eine Findungskommission nun die Bewerbungen sichten, eine Vorauswahl treffen. Wer in die engere Auswahl kommt, soll sich erst dem Kulturausschuss persönlich vorstellen. Im Juli, nach erneuter persönlicher Vorstellung, soll dann der Gemeinderat über die Nachfolge von Christoph Nix entscheiden, erklärt Pressesprecher Walter Rügert.