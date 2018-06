vor 2 Stunden Benjamin Brumm Konstanz Bauen um zu wohnen: Welche Projekte in Konstanz gerade angegangen werden – und welche nicht

An knapp 50 Standorten soll in Konstanz neuer Wohnraum entstehen. Dazu gehören Großprojekte wie Nördlich Hafner oder das frühere Siemens-Gelände, aber auch etliche kleinere Baugebiete. Per Klick können Sie entdecken, was sich derzeit bereits tut – und was nicht.