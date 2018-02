Konstanz Bauanträge: Landtag weist Stadt bei Datenschutz zurecht

Ortschaftsräte behandeln Bauanträge künftig wieder öffentlich. Eine Petition des Litzelstetters Dennis Riehle hat dies erwirkt, die Stadtverwaltung musste einlenken.

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung alles richtig machen. Sie wollte Menschen schützen, die in der Stadt und in den Teilorten bauen wollen. Damit es auch ja keine Rückschlüsse auf ihre Person oder ihr Vermögen möglich sind, hatte das Rathaus den Ortsverwaltungen dringend empfohlen, Bauanträge in die nicht öffentlichen Sitzungen der Ortschaftsräte zu schieben. Diese Übervorsicht ist nicht notwendig, hat der Landtag befunden.

Bezug auf Datenschutzgesetz

Die Stadtverwaltung hatte sich in ihrer Begründung auf das Landesdatenschutzgesetz berufen. Danach ist die Weitergabe und Veröffentlichtung von personenbezogenen Daten an Dritte nur zulässig, wenn das Gesetz im Einzelfall oder eine andere Rechtsvorschrift das erlauben, oder ein Bauherr seine Zustimmung gibt. Dritte, das sind hierbei in öffentlichen Ortschaftsratssitzungen anwesende Bürger; das sind aber auch Nutzer von elektronischen Informationssystemen der Stadtverwaltung. Ein Schwärzen von Namen der Bauherren reiche nicht aus, war die Verwaltung der Ansicht. Auch sachliche Verhältnisse, also der Bauort und Größe des Projekts, sollten in die nicht öffentlichen Beratungen der Ortschaftsräte gelangen. Gesagt, getan. Obwohl sich etwa die Ortsverwaltung von Dettingen-Wallhausen durchaus bewusst war, dass die Beratung über Bauangelegenheiten vor allem künftige Nachbarn interessierte und mit einer Verbannung hinter verschlossene Türen ein Verlust von Information und Transparenz einhergeht. Nachbarn kämen aber noch innerhalb einer rechtlich vorgeschriebenen Anhörung zu Wort.

Stuttgart widerspricht Konstanzer Haltung

Dennis Riehle wollte das nicht hinnehmen. "Es widerspricht geradezu der Existenz eines Ortschaftsrates, wenn ausgerechnet das Kernstück seiner Arbeit, die Behandlung von Bauanträgen, in die nicht öffentliche Sitzung verschoben und damit Anliegern, Nachbarn und interessierten Bürgern die Chance zu transpartenter Information genommen wird", erklärt der Litzelstetter. Er hatte sich mit einer Petition an den Landtag gewandt. Und dieser befand die Konstanzer Praxis als nicht notwendig. Der Ort eines Bauvorhabens falle nicht in den Anwendungsbereich des Landesdatenschutzgesetzes, kommt der Landtag anders als die Stadt Konstanz zum Schluss. "Für die Frage der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens wird die Person des Bauherrn in den meisten Fällen keine Rolle spielen, sodass eine personenneutrale Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung möglich ist", heißt es in der Drucksache 16/3335 des Landtags. Grundsätzlich reiche aus, personenbezogene Daten unkenntlich zu machen. Ein Sieg für Riehle, "ich bin froh über den erfolgreichen Ausgang der Petition". Ein Rückschlag für die Stadtverwaltung, die sich auf Anfrage nicht weiter äußern möchte; außer, dass die alte Praxis wieder gelte: die Behandlung von Bauanträge in öffentlichen Sitzungen.