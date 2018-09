Die Besucher der sinfonischen Konzerte der Südwestdeutschen Philharmonie werden Insa Pijanka bereits Ende September in Konstanz erleben. Unerwartet wird die künftige Intendantin die Einführungen der beiden ersten Auftritte des Orchesters in dieser Spielzeit geben. Vorab haben wir die gebürtige Mannheimerin gefragt...

...was ihre Erwartungen an Konstanz sind.

"Gerade ist mir noch wichtig, mein neues Umfeld kennenzulernen: das Orchester und die Kollegen. Ende September habe ich endlich Gelegenheit, dem Publikum intensiver zu begegnen. Da bin ich sehr gespannt auf die Stimmung. Darauf, wie ankommt, was ich mache."

...wie sie die Stadt und ihre Bürger erlebt.

"Die Male, die ich bislang hier war, habe ich die süddeutsche Offenheit schätzen gelernt: sich im Restaurant zueinander zu setzen, dazu die Atmosphäre mit dem Bodensee, das studentische Leben. Ich fühle mich wohl, wenn ich hier bin."

...ob sie noch mehr Event-Konzerte wie auf dem Oktoberfest plant.

"Da muss und soll nichts kommen. Beat Fehlmann ging es nie um Superlative, um Extreme. Es war ein Zeichen an die Menschen in der Stadt: Wir sind euer Orchester und gehen an die Orte, wo ihr seid. Bei diesem Gedanken sind wir völlig einer Meinung. Es wird aber kein Event um des Events willen geben, nur um mediale Aufmerksamkeit zu erhalten."

...ob sie als Theaterintendantin "Mein Kampf" ebenfalls aufgeführt hätte.

"Ich habe es in Konstanz nicht gesehen, sondern nur vor Jahren in Mannheim. Es ist natürlich ein Stück, das man aufführen kann und soll. Ob man es sich mit einer solchen Aktion anreichert, muss der jeweilige Intendant entscheiden. Mein Gefühl sagt: Ich würde es nicht so machen."

Bild: Pfanner, Sandra

...welches Programm die Konstanzer mit ihr zu erwarten haben.

"Ideen gibt es viele und auch einige Herzensangelegenheiten, aber sie sind noch nicht mit Chefdirigent Ari Rasilainen durchgesprochen. Das bitte ich noch abzuwarten. Was ich sagen kann: Dinge wie Unlimited oder Genial wird es weiter geben. Ich möchte das inhaltlich etwas anders machen und gerne auch ausbauen. Bisher gibt es Unlimited viermal pro Jahr, ich habe in Kassel in der vergangenen Spielzeit zehn Abende mit Musik der 80er-Jahre und fünf Christmas-Swings gestaltet, solche Formate soll es auch künftig in Konstanz geben. Außerdem würde ich mit dem Orchester gerne in Richtung Barock arbeiten, das Repertoire ist unglaublich vielseitig und spannend, da gibt es viel zu entdecken."

...ob Konstanz mit einem Instrument vergleichbar ist.

"Es wäre eher ein Orchester. Eine Stadt ist doch nicht nur ein Instrument, dazu ist sie zu vielseitig."

...ob sie sich für ein eigenes Konzerthaus stark machen wird.

"Dem Orchester fehlt eine Heimat. Ein Ort, der seinem Anspruch gerecht wird. Das Konzil ist mit vielen Problemen behaftet, die Schänzle-Halle noch viel mehr. Das hemmt das Orchester in seiner Entwicklung. Bei vielen Programmideen, die ich aufbringe, wird mir entgegnet: Und wo sollen wir das spielen?"

