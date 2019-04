Beim Spazierengehen oder Joggen werfen viele Konstanzer einen beiläufigen Blick auf die Treppenstufen, die an der Seestraße in den See führen. An ihnen erkennen sie aus Erfahrung den Pegel und, ob er weiter gesunken ist oder allmählich steigt.

So sah der Stand des Sees im Oktober 2018 aus. | Bild: Oliver Hanser

In reger Erinnerung ist das Niedrigwasser, das das ganze Jahr 2018 über andauerte. Bilder zeigen, wie viele Trockenflächen der See vergangenen Sommer aufwies.

Wird sich das Szenario dieses Jahr wiederholen?

Das kann man nicht seriös vorhersagen, so die Auskunft der verantwortlichen Stellen bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

"Der Pegelstand im Bodensee ist vom Schmelzverhalten der Schnee- und Eisvorräte im höhergelegenen alpinen Einzugsgebiet und von der Wetterentwicklung – speziell der Niederschlagsentwicklung – abhängig", so antwortet Thomas Wolf, Sprecher bei der LUBW. Sprich: Von Schneeschmelze und Regenmenge. Diese beiden Faktoren könnten langfristig nicht robust vorhergesagt werden.

Der Pegel zeigt am Mittwoch, 3. April, einen Pegel von 3,11 Metern an. Das ist um 2 Zentimeter höher als im Vorjahr. | Bild: Oliver Hanser

Starke Schneeschmelze könnte extremes Niedrigwasser verhindern

Eine Tendenz kann man aber vielleicht doch ablesen. Andreas Becker, Leiter des Referats Niederschlagsüberwachung beim DWD, empfiehlt einen Blick auf die Wetterbeobachtungen aus der Schweiz, da sich der See aus dem Alpenrhein speist.

Die Kollegen von Meteo Schweiz berichteten von einem kalten und nassen Winter 2018/2019 mit Niederschlagssummen, die 150 bis 200 Prozent höher lagen als normal, vor allem in den Monaten Dezember und Januar. Der Februar habe dagegen mit schönem Wetter nur 40 bis 70 Prozent des Solls gezeitigt.

Beim Saisonausblick auf das Frühjahr geht Meteo Schweiz davon aus, dass ein warmes Frühjahr sehr wahrscheinlich ist. Allerdings leistete vor dem Hintergrund der starken Schneefälle im Dezember und Januar auch die Schneeschmelze im Frühjahr einen wesentlichen Beitrag für den Zufluss des Bodensees. Eine extreme Niedrigpegelsituation wie 2018 sei daher aktuell nicht absehbar.

Mehrere Faktoren bestimmen den Seepegel im Frühjahr

Thomas Wolf von der LUBW präzisiert das Verhältnis von Schneeschmelze und Niederschlag für den Anstieg des Seepegels: Es hänge von verschiedenen Faktoren ab, von der Wetterlage, den Niederschlägen, Temperatur und Sonneneinstrahlung und den Schnee- und Eisvorräten in den Hochalpen. Die Schneeschmelze im alpinen Einzugsgebiet des Alpenrheins sei in den Frühsommermonaten stark am Zufluss in den Bodensee beteiligt.

Die Niederschläge in den deutschen Gebieten des Bodensees seien in etwa im Soll gewesen, berichtet Andreas Becker vom DWD. Sie spielten aber für den Pegel des Bodensee keine wesentliche Rolle. Einen wissenschaftlich seriösen Ausblick auf das ganze Jahr könne man zu diesem Zeitpunkt allerdings unmöglich leisten.

Wir werden also abwarten müssen...