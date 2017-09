Konstanz Bahnschranken am Inselhotel wieder voll funktionsfähig: Lästiges Lokhupen hat ein Ende

Nach einer langen Zeit des Defekts ist der Bahnübergang in der Altstadt wieder in Ordnung. Das Hupen der Züge hat ein Ende.

Eine gute Nachricht für alle Anwohner, Radfahrer und Fußgänger in Konstanz und nicht zuletzt auch für die Lokführer: Die einst defekten Schranken am Bahnübergang Inselhotel funktionieren wieder. Dies teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Seit Donnerstag, 15.05 Uhr, sei der Schaden behoben. Die Ersatzbatterie sei früher eingetroffen als erwartet, so der Sprecher. Eigentlich war das seltene Ersatzteil erst am Freitag erwartet worden. Das lästige Hupen der Züge, die am Bahnübergang anhalten mussten, ist somit vorbei.