Eine zweite Spur muss her am Gemeinschaftszoll, sagt der Konstanzer Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung drängt unterdessen auf eine elektronische Lösung. Es gibt aber auch Forderungen nach ganz neuen Mobilitätskonzepten.

Konstanz (rin/sap) Sobald eine neue Regierung steht, wolle er mit weiteren südbadischen Abgeordneten im Finanzministerium vorstellig werden. Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) befürwortet weiter eine elektronische Lösung für die Flut an grünen Zetteln, die täglich im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet gestempelt werden. "Aber die Einführung dieser elektronischen Lösung muss schneller gehen", sagt Jung auf Anfrage. "2022 ist zu spät." Es sei eine Frage der Priorisierung in Berlin, wie schnell Ergebnisse aus den Arbeitskreisen zu sehen seien. "Das Thema ist komplex, es gibt viele rechtliche und technische Fragen zu klären", so Jung. Die Einführung einer Bagatellgrenze lehnt Jung weiter ab. "Die Frage ist, was man damit wirklich erreicht". Eine solche Grenze, so Jung, könnte vor allem kleineren Händlern schaden – wenn Kunden vorzugsweise bei den großen Ketten einkaufen, um die entsprechende Einkaufssumme zu erreichen. "Eine Bagatellgrenze wird dort gefordert, wo die Lage gerade überhitzt ist. Es gibt aber auch Gemeinden im Grenzgebiet, die das anders sehen", so Jung.

Verkehrsplaner befürwortet Ausbau der Zollanlage

Unabhängig von der Frage, ob es eine Bagatellgrenze gibt oder nicht, sieht der Konstanzer Bau-Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn die dringende Notwendigkeit, die Gemeinschaftszoll-Anlage auf zweispurige Abfertigung auszubauen. Der Zollübergang sei nicht angepasst auf die jetzigen und durch den Ausbau der B 33 zu erwartenden wachsenden Ströme des Transitverkehrs, sagte er am Dienstag im Technischen Ausschuss. Es sei inzwischen vor allem der Ausreiseverkehr, der zu Rückstaus an den Grenzen führe, bis in der Konstanzer Innenstadt alle Räder still stünden. Eine Lösung sei nur durch die Erhöhung des Durchflusses an der Gemeinschaftszoll-Anlage zu erreichen. "Dieses Provisorium muss auf den normalen Standard ausgebaut werden", forderte Langensteiner-Schönborn.

Er betonte, bei der Einfahrt in die Stadt Konstanz greife inzwischen an den meisten Tagen das Verkehrsmanagement, also unter anderem die Steuerung mit Hilfe von Verkehrskadetten. Der städtische Verkehrsplaner Stephan Fischer würde den Komplett-Umbau des Gemeinschaftszolls begrüßen. Aber auch die kleine Lösung mit den zwei Spuren würde Entlastung bringen. Zwischen 17 000 und 21 000 Fahrzeuge queren täglich die drei für Autos geöffneten Konstanzer Grenzübergänge. Die Gemeinschaftszoll-Anlage hat zwei in die Schweiz führende Spuren, weil aber eine Mittelinsel für die Abfertigung fehlt, ist nur eine in Betrieb. Konstanz fordert den Umbau zur zweispurigen Abfertigung.

Die Schweizer Grenzwacht allerdings hat Sicherheitsbedenken. Sie fordert die Bagatellgrenze als Steuerungsinstrument und gibt zu bedenken: Selbst bei einem Umbau der Zollanlage auf Zweispurigkeit, bleibe der anschließende einspurige Euregio-Kreisel eine Engstelle.

Autofreier Einkaufs-Samstag?

Thomas Buck vom Jungen Forum sieht in der Kombination von Bagatellgrenze und Ausbau des Zolls die beste Lösung. Auch das Parkraum-Management an der Grenze müsste verbessert werden, dieser Meinung schloss sich Anne Mühlhäußer (Freie Grüne Liste) an. Alfred Reichle (SPD) sieht Chancen für eine Bagatellgrenze, sollte eine neue Bundesregierung mit SPD-geführtem Finanzministerium im Amt sein. Stephan Kühnle (Freie Grüne Liste) mahnte, ein Teil der Verkehrsprobleme sei durch die vielen Parkplatzangebote in der Altstadt hausgemacht. Holger Reile (Linke) sieht die Zeit gekommen, für ganz neue Mobilitätskonzepte, etwa den autofreien Einkaufs-Samstag.