Die Bädergesellschaft hat Informationen des SÜDKURIER bestätigt, wonach ein Besucher so lange unter Wasser war, dass er nach der Rettung aus dem Becken wiederbelebt werden musste. Der Patient kam nach Informationen unserer Redaktion nach der Reanimation auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Die Ärzte hoffen, dass das schreckliche Ereignis für den Betroffenen ohne Spätfolgen bleibt. Zugleich zeigt das Ereignis auch, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten in einem solchen Notfall perfekt zusammenarbeiten.

Die Aufsicht sah, dass ein Mann zu lange unter Wasser war

Der Unfall ereignte sich im 50-Meter-Sportbecken im Außenbereich der Therme, erklärte die Bädergesellschaft, nachdem die Redaktion zu dem Vorfall diverse Fragen gestellt hatte. Laut dem Sprecher der Gesellschaft, Christopher Pape, entdeckte eine Rettungsschwimmerin, die sich in unmittelbarer Nähe befand, einen Mann, der zu lange unter Wasser bleib. Die Therme-Mitarbeiterin holte den Badegast aus dem Becken und hat sofort "die antrainierte Rettungskette eingeleitet", so Pape.

Konstanz Lebensretter-Tipps vom Experten: Wie man sicher schwimmt und bei Badeunfällen richtig reagiert Lesen Sie auch

Warum der Mann bewusstlos wurde, ist der Bädergesellschaft nach eigener Aussage nicht bekannt. Allerdings sei es nicht zum ersten Mal in der über zehnjährigen Geschichte der heutigen Therme vorgekommen, dass ein Besucher plötzlich bewusstlos wurde. Ein solch dramatischer Ernstfall wie der vom 19. Juli stelle aber die Ausnahme dar, so Christopher Pape. Kein Bad sei vor solchen Unfällen gefeit. Im Gegensatz zum offenen Badegelände sei aber lebensrettende Hilfe in der Regel schneller zur Stelle, nicht zuletzt wegen der Aufsicht durch ausgebildete Rettungsschwimmer.

Therme-Mitarbeiter nutzten bei der Wiederbelebung den Defibrillator

Das Glück für den Patienten lag in der Therme auch darin, dass sofort zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe hinzugerufen wurden, die mit der Technik der Reanimation vertraut sind. Außerdem verfügen sie über ähnliche Hilfsmittel wie der Rettungsdienst von Rotem Kreuz oder den Maltesern. In diesem Fall kam auch ein automatisierter externer Defibrillator zum Einsatz, so Pape.

Und: Die Mitarbeiter konnten den Unfallort abschirmen, und mit Personal aus Bereichen wie der Umkleide wurde die Aufsicht in jenen Bereichen sichergestellt, aus denen die mit der Wiederbelebung beschäftigten Mitarbeiter abgezogen waren. Die Wiederbelebung lief Christopher Pape zufolge auch deshalb ungestört ab, da die anderen Badegäste den Anweisungen des Personals Folge leisteten.

Bäderbetriebe sehen sich in ihrer Rettungs-Strategie bestätigt

Nachdem dem Patient laut SÜDKURIER-Informationen das Schlimmste erspart blieb, ziehen die Bäderbetriebe trotz der zeitweise kritischen Lage letztlich eine positive Bilanz: "Der Ablauf der Rettung lief aus unserer Sicht hervorragend ab und er bestärkt uns darin, dass unser Konzept funktioniert. Die Bodensee-Therme beschäftigt zum großen Teil Fachangestellte für Bäderbetriebe, welche als ausgebildete Fachkräfte einen hohen medizinischen Wissensstand mitbringen."

Bewährt, so Christopher Pape, habe sich, dass das Beckenpersonal jede Woche unter Leitung eines Ausbilders vom Deutschen Roten Kreuz eine spezielle Trainingseinheit in Erster Hilfe durchlaufe. Auch alle anderen Mitarbeiter, sogar die an der Kasse oder in der Technik, würden regelmäßig geschult.

Was Augenzeugen tun können Wer einen Badeunfall beobachtet, kann durch überlegtes Handeln möglicherweise ein Menschenleben retten. Mit Blick auf Unfälle am oder im Bodensee sagte jüngst Clemens Menge von der DLRG dem SÜDKURIER, es sei am wichtigsten, sofort und schnell nach Hilfe zu rufen. An unbeaufsichtigten Badestellen ist dafür die 112 am Handy der richtige Weg. In Schwimmbädern ist es besser, eine Aufsichtsperson sofort zu alarmieren. Dann greifen festgelegte, fachlich abgesicherte Standardprozesse. Eigenständige Rettungsversuche sollten sich nur Personen zutrauen, die entsprechend ausgebildet sind.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein