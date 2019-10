Über diese Kolumne

Im Wechsel mit seinem Kollegen Philipp Zieger, ebenfalls Vater einer kleinen Tochter, schreibt Benjamin Brumm, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz, in regelmäßigen Abständen über das Leben als Papa in dieser Stadt schreiben. Was ist anders mit Kind, was ist einfacher oder schwieriger, was ist vielleicht einfach nur lustig? Welche Erlebnisse haben Sie gemacht als mehr oder weniger frischgebackener Vater oder bei Ihren Begegnungen mit einem solchen? Schreiben Sie uns gerne Ihre Erinnerungen, Eindrücke und Ideen per E-Mail an: konstanz.redaktion@suedkurier.de