Wo genau soll sich etwas ändern?

Nur noch das Parkhaus Fischmarkt soll mit dem Auto zu erreichen sein, ansonsten sollen Zollernstraße und Münzgasse für den Autoverkehr geschlossen werden – nicht aber für Radfahrer. Die Stadt will das nun prüfen, so Stephan Fischer vom Amt für Stadt- und Verkehrsplanung.

Wer hat den Vorschlag aufgebracht?

Stadtrat Peter Müller-Neff (Freie Grüne Liste) setzt sich schon seit Jahren für eine Fußgängerzone in diesem Bereich ein. "Ich sehe keinen guten Grund, warum Autos da rein fahren dürfen", so Neff in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschuss.

Sollen etwa gar keine Autos mehr fahren dürfen?

Der FGL-Stadtrat hält es für zumutbar und organisierbar, die Ladezeiten, wie in der bestehenden Fußgängerzone auch, auf Randzeiten von 6 bis 10 Uhr zu beschränken.

Was sind die Argumente dafür?

Müller-Neff sieht es als zeitgemäß und im Sinne der Wertschätzung der historischen Altstadt als sinnvoll an, die Sperrzone für die Autos auszuweiten. Er verweist darauf, dass der Städtetourismus wachse – und Konstanz von ihm profitiere. Dies zeige sich beispielsweise darin, dass Gruppenführungen immer zahlreicher würden. Diese führten vielfach über die Zollernstraße, in der der Autoverkehr enorm sei. Neff verweist zudem auf die Konstanz Bürgerbefragung 2017, wonach rund 75 Prozent aller Befragten die Planung einer autofreien Innenstadt befürworten würden.

Die Verwaltung schlägt "City Hubs" vor – was ist das?

Sinnvoll wären aus Sicht der Verwaltung eigentlich sogenannte "City-Hubs", wie sie bereits im Einkaufszentrum Lago getestet werden. Dabei werden Lieferungen verschiedener Handelsunternehmen – auch Wettbewerber – so gut es geht in einem Verteilungszentrum in der Nähe eines Stadt- oder Einkaufszentrums gebündelt. Ein neutraler Transportdienstleister liefert schließlich aus, zu Fuß oder mit dem Lastenfahrrad. Voraussetzungen sind der Austausch von Sendungsdaten. Allerdings gebe es in der Innenstadt kaum Fläche für ein solches Zentrum, so die Konstanzer Stadtverwaltung.

