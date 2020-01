Haben am Sonntagabend vor dem Dreikönigstag zwei Insassen eines Autos Radfahrer mit einer Flüssigkeit besprüht? Das behauptete eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Konstanz, wenn...“ und sorgte damit am verlängerten Wochenende für Diskussionen. Dort schreibt sie gegen 21.30 Uhr, dass zwei „männliche Personen mit irgendwelchen Flaschen durchs runtergelassene Fenster“ Radler bespritzt hätte.

Zeugen haben das laut ihren weiteren Kommentaren bei Facebook beobachtet und sie habe das entsprechende Auto fotografiert. Dessen Insassen seien jedoch in ihrem Wagen geflüchtet.

Am Tag nach der angeblichen Sprüh-Aktion schmerzte einer ebenfalls angegangenen Person das Ohr und es sei ein Ausschlag entstanden. Sie vermutet daher, dass sich in den Flaschen nicht nur Wasser befunden habe. Die Facebook-Nutzerin erklärt, die Polizei informiert zu haben. Sie erwäge nun auch eine Anzeige, wie sie auf Anfrage der Redaktion erklärt. Der Beitrag in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Konstanz, wenn...“ wurde am Montagnachmittag gelöscht.

Polizei Konstanz bestätigt laufende Ermittlungen

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz bestätigt auf Anfrage, dass der Vorfall gemeldet worden sei. Mit der möglicherweise geschädigten Person stehe man in Kontakt. Mit Rücksicht auf laufende Ermittlungen „und um Spekulationen, insbesondere in den sozialen Medien, zu vermeiden“ könnten demnach keine weiteren Auskünfte erteilt werden, ergänzt er. Die betreffe auch Hintergründe zum möglichen Tatbestand.

Je nachdem, um welche Art von Flüssigkeit es sich gehandelt habe, könnte es sich zumindest um eine Form von Sachbeschädigung der Kleidung handeln. Bei Wasser wäre das laut des Polizeisprechers nicht der Fall. Ungeachtet dessen drohe durch eine solche Aktion jedoch eine Gefahr, wenn sich die oder der Bespritzte erschreckt und deshalb stürzt. Er stelle sich – sofern sich der Vorfall so zugetragen habe – jedoch die Frage, „warum jemand so etwas überhaupt macht“, so der Polizeibeamte.