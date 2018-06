Konstanz Autofreie Innenstadt? Der Weg dorthin wird für die Konstanzer noch sehr, sehr lang

Es bleibt beim C-Konzept mit der Durchfahrtssperre am Bahnhof, aber fertig ist das erst in vielen Jahren. Oberbürgermeister Uli Burchardt hat auf seiner Bürger-Radtour um Geduld geworben. Und ist auch auf Bürger gestoßen, die das Warten langsam leid sind.

Für Claudia Aumüller geht das alles viel zu langsam. Von dem Platz, an dem sie zu ihrem Aufruf an Oberbürgermeister Uli Burchardt ansetzt, hat sie das Problem direkt im Blick. Auf dem Bahnhofplatz sieht es nach allem aus, aber nicht nach einem schönen Boulevard. Von der Idee einer Begegnungszone sind gerade mal noch die Tempo-20-Schilder übrig.

Und in der Bahnhofstraße, wo sich rund 40 Teilnehmer zur mobilen Bürgersprechstunde mit dem Stadtoberhaupt eingefunden haben, muss die Gruppe immer wieder zusammenrücken. Weil mehrfach in dieser ersten Dreiviertelstunde ein Bus durch muss – eine andere Wendemöglichkeit gibt es nicht. Claudia Aumüller macht es kurz: "Was bisher passiert ist, ist enttäuschend", sagt sie.

OB Burchardt: Ziel ist es nicht, viele Autos schnell ins Zentrum fahren zu lassen

Und der Oberbürgermeister widerspricht da auch gar nicht. Ja, es sei ein mutiger Beschluss des Gemeinderats gewesen, mit dem C-Konzept die Durchfahrt am Bahnhof zu blockieren. Aber bis das möglich ist, müsse ein Kreisel zum Wenden am Lago geschaffen werden. Er stehe trotzdem hinter der Neureglung des Altstadt-Verkehrs: "Das Ziel ist es nicht, möglichst viele Autos möglichst schnell in die Innenstadt fahren zu lassen, sondern den Verkehr auf die Autos zu beschränken, die hier tatsächlich parken", so Burchardt. Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn ergänzt: "Die Mehrheit der Bevölkerung freut sich darauf" – die Verwaltung will an ihren Plänen und am Ratsbeschluss also festhalten.

Mehr Parkhäuser für weniger Verkehr: Die Rechnung von Baubürgermeister Langensteiner-Schönborn

Langensteiner macht aber auch deutlich, dass die Auto-Bremse auf dem Altstadtring nur funktioniert, wenn in der außerhalb liegenden Spange zwischen Europastraße, Bodenseeforum und Alter Rheinbrücke weitere Parkplätze entstehen. 600 sollen es am Schänzle sein, bis zu 1800 am Brückenkopf-Nord. Volker Lerch, der frühere Vorsitzende des Stadtseniorenrats, regt dazu an, das in der Anfahrt schwierige Parkhaus Marktstätte doch künftig allein Anwohnern und Radfahrern vorzubehalten. Oberbürgermeister und Baudezernent hören interessiert zu, legen sich aber nicht fest, ob sie die Idee gut finden.

Am Rheinsteig klappt's erstaunlich gut – für den ganzen Altstadtring kommt eine Einbahn-Regelung dennoch nicht in Frage

Immerhin: Am Bahnhofplatz könnte es "2019 einen Spatenstich geben", sagt Burchardt. Dennoch macht er deutlich, dass nicht nur Claudia Aumüller viel Geduld brauchen wird. Bis das C-Konzept komplett fertig umgesetzt sei, dauere es wohl "noch mindestens eine weitere OB-Amtsperiode von acht Jahren", sagt er. Einen ersten Schritt zeigt Burchardt den Bürgern bei dieser kleinen Radtour in Richtung Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule dann aber doch noch: Am Rheinsteig hätten Radfahrer und Fußgänger künftig sehr viel mehr Platz. Und: Dass die Baustelle den Verkehr deutlich weniger behindert habe als gedacht, das habe ihn überrascht, sagt Burchardt. Kein Thema ist dagegen, dass die mehr als einjährige halbseitige Sperrung bei manchen Konstanzern durchaus auch als erster Hinweis auf ein Funktionieren eines generellen Einbahnverkehrs auf dem Altstadtring gesehen wird: Für die Gastgeber der Bürger-Radtour gilt das C-Konzept weiterhin als gesetzt.