vor 1 Stunde Benjamin Brumm Konstanz Autofahrer sollen an Markttagen bald nicht mehr Richtung Stephansplatz fahren dürfen

Wegen der vielen Falschparker auf dem Stephansplatz in Konstanz verstärkt die Stadt bereits jetzt die Kontrollen auf den Gehwegen. Als Begründung für die künftige Komplettsperrung der Zufahrt gibt sie unter anderem die An- und Abfahrt "von sogenannten Eltern-Taxis" an.