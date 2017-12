vor 1 Stunde sk Konstanz Autofahrer mit 1,6 Promille unterwegs, dann stoppen ihn eine Verkehrsinsel und ein Baum

In der Nacht auf Sonntag ist ein Autofahrer mit 1,6 Promille in der Sonnenbühlstraße in Konstanz nahezu ungebremst gegen eine Verkehrsinsel und anschließend einen Baum geprallt. Das berichtet die Polizei.