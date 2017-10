Bei einem Verkehrsunfall auf der Bodanstraße in Konstanz sind am Sonntagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort. Ein Autofahrer hat eine Schaufensterscheibe zerstört.

Ein Autofahrer ist an der Bodanstraße wohl in ein Schaufenster gefahren oder hat diese zumindest so touchiert, dass sie zu Bruch gegangen ist. Das berichtet die Polizei in einer ersten Stellungnahme zu dem Unfall. Aktuell laufen die Einsatzmaßnahmen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, hierzu gibt es bislang noch keine Informationen.

Mehrere Personen sollen wohl eher leicht verletzt worden sein. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Nur wenige Meter entfernt findet derzeit der Konstanzer Altstadtlauf mit mehreren tausend Teilnehmern statt.