Konstanz Auto rast in Schaufenster: Mehrere Verletzte

Auto rast in Schaufenster: Mehrere Verletzte

Verkehrsunfall auf der Bodanstraße: Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in eine Schaufensterscheibe gefahren. Zwei Fußgänger hatten Glück im Unglück. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 70000 Euro.

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs, davon geht die Polizei als Ursache für einen Unfall auf der Bodanstraße aus. Ein 22-jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag in Richtung Obere Laube unterwegs, hat die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Wagen verloren und ist ins Schleudern geraten. Dabei ist er über einen Gehweg gefahren.

Zwei Fußänger, die sich auf diesem gerade befanden, hat der Schweizer mit seinem Wagen touchiert. Sie sind mit leichten Verletzungen davon gekommen. Das Auto ist anschließend in eine Schaufensterscheibe eines Küchengeschäfts geprallt und zum Stehen gekommen. Der Fahrer selbst sei ebenfalls leicht verletzt worden, erklärte die Polizei auf Anfrage weiter. Dieser Fahrfehler wird teuer. Die Ermittler gehen nach aktuellem Stand von einem Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro aus. Wobei noch geklärt werden müsse, ob die Bausubstanz des Hauses ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.