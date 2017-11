Konstanz Auto-Sperre am Konstanzer Bahnhof: Bei der FDP werden die Zweifel immer lauter

Auto-Sperre am Konstanzer Bahnhof: Bei der FDP werden die Zweifel immer lauter

Das C-Konzept als Ausweg aus den Konstanzer Verkehrsproblemen: Als erste Partei meldet die FDP Bedenken gegen den Beschluss aus dem Jahr 2013 an. Und will darüber auch mit den Bürgern reden.

Ist das C-Konzept mit Durchfahrtssperre am Bahnhof wirklich die beste Lösung für den Altstadt-Verkehr? Darüber will der FDP-Ortsverband heute mit Bürgern und Experten diskutieren. Dabei sind um 18 Uhr im Hotel Barbarossa am Obermarkt, wie Vorsitzende Ann-Veruschka Jurisch mitteilt, Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn, Verkehrsplanungsexperte Andreas Grossmann von der HTWG sowie Ralph Stöhr, Leiter Busbetriebe.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die aus dem Jahr 2013 stammenden Planungen für das C-Konzept auch für die künftigen Verkehrsströme zum Beispiel mit den großen neuen Anhängerbussen in der Altstadt geeignet sind. Der Vorstand der FDP Konstanz wolle die Planungen nochmals hinterfragen, bevor möglicherweise unumkehrbare Baumaßnahmen begonnen werden.