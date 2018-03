Konstanz Auszug aus dem Paradies: Das Vincentius-Krankenhaus Konstanz auf dem Weg in sein neues Zuhause

Auszug aus dem Paradies: Das Vincentius-Krankenhaus Konstanz auf dem Weg in sein neues Zuhause

Das Vincentius-Krankenhaus ist jetzt in den Klinik-Neubau in der Mainaustraße eingezogen. Mitarbeiter der Konstanzer Fachklinik und eine Umzugsfirma haben gemeinsam eine logistische Meisterleistung vollbracht. Wie der Umzug der Geburtsstätte etlicher Konstanzer verläuft, zeigt unsere Bildergeschichte.

Der Umzug des Vincentius-Krankenhauses hat begonnen - das ist unverkennbar. Überall in dem alten Klinikgebäude im Konstanzer Paradies werden Dinge verpackt und verladen. Mannshoch türmen sich die Umzugkartons vor den Aufzügen. Marcel Schubert umwickelt die Ladung zur Sicherung mit Folie, bevor sie auf die LKWs geladen und ins neue Vincentius-Krankenhaus gefahren wird.

Dann geht es mit kostbarer Fracht weiter: Marcel Schubert zirkelt gemeinsam mit Gerd Zachenbacher vorsichtig einen der teuren und mehr als eine halbe Tonne schweren OP-Tische durch den Flur im alten Vincentius.

Die OP-Tische werden schließlich vorsichtig auf die Ladefläche eines Lastwagens geschoben. Eine Kräfte zehrende Arbeit auch für die starken Männer der Umzugsfirma.

Stück für Stück leert sich das Vincentius-Krankenhaus - und der Neubau am Klinikum füllt sich. Auch beim Einzug in die neuen Räume erweisen sich die Mitarbeiter der Umzugsfirma und des Vincentius-Krankenhauses als gutes, eingespieltes Team. Während Georg Vikovic und Beate Wehmeyer Tischplatte Nummer eins festhalten, schleppt Dennis Maier schon die nächste an.

Und auch bei Kristina Peltzer (links) und Regina Schröer (rechts) geht alles Hand in Hand. Sie haben sichtlich Spaß beim Einräumen der Wäsche im Neubau.

Während sich bei den beiden Frauen die Regale schon füllen, sieht es in diesem Ärztezimmer noch recht leer aus. Immerhin: Die Kartons sind schon da. Jetzt müssen sie nur noch ausgepackt werden.

Bilder und Video: Aurelia Scherrer