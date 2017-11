Konstanz Auszeit für Super-Mamas: 7 Tipps, wie ihr es euch an einem kinderfreien Abend in Konstanz richtig gut gehen lassen könnt

Auszeit für Super-Mamas: 7 Tipps, wie ihr es euch an einem kinderfreien Abend in Konstanz richtig gut gehen lassen könnt

Auch Hotel Mama braucht manchmal einen Ruhetag. Egal, ob ihr Kraft schöpfen, Neues ausprobieren oder mit Freundinnen oder dem Partner aus dem Alltag ausbrechen möchtet - wir haben für jeden Tag der Woche einen Tipp parat.

Liebe Mamas, tagtäglich füllt ihr neben eurem Job noch so viele weitere Rollen aus. Aus Liebe zum Kind seid ihr Chauffeurin, Küchenchefin, Seelentrösterin, manchmal Krankenschwester, Erzieherin, Putzfee, Stylistin, Nachhilfelehrerin, Spielkameradin, Vorleserin, Zahnärztin, Nachtwächterin und Bodyguard. Kurz: Die Superheldin des Alltags.

Aber auch Heldinnen brauchen hin und wieder Zeit für sich. Also haben wir sieben Beispiele zusammengetragen, wie ihr euch in Konstanz an einem kinderfreien Abend etwas Gutes tun könnt. Los geht's.

- MONTAG -

Ohne Einkaufsstress: Kochen mit Freunden

Ein Abend mit Freunden samt Fünf-Gänge-Menü klingt nach Stress pur und verwüsteter Küche. Außer ihr geht hierfür ins Neuwerk und stellt euch gemeinsam hinter den Herd. Denn den Einkauf erledigt die dort ansässige Kochschule „Bodega 5“ für euch, und am Abend ist ein professioneller Koch mit von der Partie. Das Beste ist: Ihr müsst euch auch nicht um den Abwasch kümmern.

Mehr Infos zu „Kochen mit Freunden“ findet ihr auf der dazugehörenden Homepage. Auf dieser ist übrigens auch ein Koch-Forum zu finden.

Extra-Tipp: Falls ihr beim gemeinsamen Kochen neue Leute kennenlernen möchtet, findet ihr im Koch-Forum der Internetseite auch Termine, Kurse und Events wie den „Single-Kochkurs“.

- DIENSTAG -

Frauen unter sich oder nur jede ganz für sich? Eure Entscheidung!

Der gesamte Saunabereich der Bodensee-Therme Konstanz ist dienstags für die Damenwelt reserviert. Dazu kann man sich dann eine Massage gönnen. Bei der Voranmeldung habt ihr die Qual der Wahl. Teil- oder Ganzkörpermassage, Hot-Stone- oder Chocolate-Massage? Ein Gesichtspeeling oder Dekolleté-Behandlung dazu oder doch gleich das gesamte Spa-Arrangement? Alle Möglichkeiten der Entspannung sind auf der Internetseite der Therme Konstanz aufgelistet.

Extra-Tipp: Wenn euch diese Aktivitäten in der Therme zu wenig Action haben, hätten wir noch SUP-Yoga für euch. Das hat inzwischen durch die Unterstützung des Schwimmklubs Sparta e.V. auch in Konstanz Einzug gehalten. Unter Anleitung der Lehrerin Melanie Klühe wird in der Therme im Winter diese Version des Yogas angeboten, im Sommer findet der Kurs auf der Insel Reichenau statt. Die Termine stehen auf der Facebook-Seite von Melanie Klühe: www.facebook.com/frauklueheyogini

- MITTWOCH -

Mal wieder den Leinwandhelden anhimmeln

Ladies Night interpretiert das Konstanzer Kino CineStar im Lago auf seine ganz eigene Weise. Immer wieder gibt es einen Abend mit dem Namen CineLadies. Auf dem Programm steht dann für rund zehn Euro oftmals eine romantische Komödie, die man - gestehen wir es uns ruhig ein - lieber mit der besten Freundin als mit dem Göttergatten genießt. Dazu bekommen die Damen ein Glas Prosecco gereicht.

Extra-Tipp: Wer eine CineStar-Card besitzt, bekommt zusätzlich eine Geschenk-Tüte mit Kosmetik und kleinen Leckereien.

- DONNERSTAG -

Ganzkörpertraining – mal ganz anders

Einst eine Randerscheinung, inzwischen eine beliebte Sportart: Pole-Fitness. Das ist eine echte körperliche Herausforderung, die man keinesfalls in eine Schmuddelecke stellen sollte. Wenn ihr es wagt, Neues zu probieren, Körperhaltung und -spannung zu verbessern und gleichzeitig jeden Muskel eures Körpers zu fühlen, dann solltet ihr euch in Konstanz nach einem Pole-Fitness-Kurs umsehen.

Darin sind die Frauen meist unter sich – wie beispielsweise beim Anbieter „Move Sensations“, bei dem Trainerinnen fachkundig anleiten. Dort kann man auch als Gruppe am Schnuppertraining teilnehmen oder einen Mädelsabend im Studio buchen, an dem man nur mit den Freundinnen die relativ junge Sportart austestet.

Extra-Tipp: Wenn ihr nicht an der Stange, sondern anderweitig aus der Reihe tanzen wollt, dann wäre vielleicht das sogenannte Aerial Yoga etwas! Auch das hat "Move Sensations" im Programm. Dabei absolviert ihr die Übungen in einem dehnbaren, aber stabilen Tuch. Dafür solltet ihr etwas Mut mitbringen, da diese Art der Entspannung sich anfangs etwas ungewohnt anfühlen könnte...

- FREITAG -

Auf Cocktail-Tour durch Konstanz

Mal wieder in einer kleinen Bar mit dem Freundeskreis Cocktails schlürfen - das ist eine Option für den Freitagabend. In allen Farben, allen möglichen Arten von Gläsern, mit und ohne Schirmchen, Deko-Kirsche oder buntem Strohhalm und natürlich mit oder ohne Alkohol – gute Laune ist so oder so vorprogrammiert. Starten könntet ihr in der Globetrotter Bar (Hüetlinstraße 14), die mehr als 100 Cocktails aus allen Ecken der Welt auf der Karte hat.

Auch in der Khi-Bar (Bahnhofstraße 6) könnt ihr verschiedene Variationen kosten. Wechselnde DJs sorgen dabei für Stimmung. Bekannt für leckere Cocktails ist außerdem das Canapé (Hussenstraße 17), und eine Auswahl an klassischen Cocktails findet man in der Schwarzen Katz (Katzgasse 8). Nicht weit davon entfernt – in der Cocktailbar Blauer Engel (Sankt-Johann-Gasse 4) – zeigen die Barkeeper ebenfalls gerne, wie viel Know-How sie mitbringen.

- SAMSTAG -

Hast du mal Feuer?

Mal ganz ehrlich: In der Partnerschaft solltet ihr auch immer wieder Frau und Mann sein, und nicht nur Mutter und Vater. Vielleicht kann ja ein Salsa-Kurs neuen Schwung von der Tanzfläche in die Beziehung bringen. Beispielsweise bietet „Salsa in Konstanz“ Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an – und das Gelernte kann jeden Samstag im P-Club nachgebessert oder gezeigt werden. Übrigens: Auch ohne (Tanz-)Partner könnt ihr an diesen Kursen teilnehmen, liebe Single-Mamas.

Extra-Tipp: Heiße Nächte versprechen auch die regelmäßig stattfindenden „Havanna Nights“ im K9 Kulturzentrum. Auch dort kann der temperamentvolle Tanz erlernt werden, bevor der Abend in einer Salsa-Party gipfelt.

- SONNTAG -

Kreatives Miteinander

Mit den eigenen Händen etwas erschaffen – entweder allein, um abzuschalten oder im Kreis von Freunden - und nebenbei in entspannter Atmosphäre plaudern. Das ist beispielsweise in der „Kreativ Werkstätte“ in Konstanz möglich. Dort könnt ihr verschiedenste Keramikgegenstände von Hand bemalen. Ob ihr Schüsseln, Tassen, Teller, eine Kanne, Vase oder Butterdose hierfür auswählt, ist euch überlassen, ebenso das Design. Und am Ende hat man ein schönes Andenken an einen besonderen Sonntag oder ein hübsches Mitbringsel für die Kinder daheim.

Extra-Tipp: Wenn ihr beim kreativen Werken noch etwas dazulernen möchtet, bietet die Volkshochschule Konstanz (vhs) zahlreiche Kurse an. Ob Malen, Zeichnen, Patchwork, Töpfern, Fotografieren oder ein Schmuck-Workshop und und und – die Auswahl ist riesig. Vielleicht hat eine eurer Freundinnen ja auch Lust auf einen Kurs? Dann stöbert doch gemeinsam auf der Homepage der vhs.

So, liebe Super-Mamas.

Egal wofür ihr euch entscheidet - genießt es!

Diese Stunden gehören nur euch, ihr Heldinnen des Alltags!