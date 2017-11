Mal ausbrechen aus dem Hamsterrad des Alltags, sich treiben lassen im Rhythmus der Natur – davon träumen viele. Mario Goldstein hat vor 15 Jahren einen radikalen Schritt gewagt und festgestellt: alleine findet man das vollkomene Glück auch nicht.

Herr Goldstein, viele Menschen träumen davon, eine längere Auszeit von der täglichen Berufshektik zu nehmen, aber nur die wenigsten wagen tatsächlich den Schritt. Wann war für Sie der Wendepunkt?

Meine erste große Reise habe ich vor 15 Jahren gemacht. Damals verkaufte ich alles, was ich in Deutschland besaß und segelte aufs Meer hinaus. Auf einem Katamaran fnd ich die Freiheit, die ich lange vermisst hatte. Aus einem Traum wurde eine fast siebenjährige Segelreise, die mich von Thailand bis in die Karibik geführt hat. Das war mein Befreiungsschlag aus dem Hamsterrad.

Wie sah ihr Hamsterrad aus?

Als Weg, der nicht in die richtige Richtung führt. Ich habe mich jahrelang als Unternehmer versucht und war auch relativ erfolgreich. Irgendwann merkt man, dass alles nur oberflächlich ist, man den Erfolg in materiellen Dingen sucht. Das war nicht das, was ich im Leben erfahren wollte. Deshalb bin ich ausgestiegen.

Ist es denn eine gute Lösung, sich einfach umzudrehen und zu sagen: ich bin dann mal weg?

Das kommt auf den Menschen an. Jeder hat doch ein anderes Ziel, mit dem man glücklich ist und sagen kann: Da gehe ich auf. Das kann auch im Garten vor der Haustüre sein und muss nicht unbedingt den Ausstieg aus Deutschland bedeuten. Vielleicht ist es nur manchen Menschen zu eigen, einen solch radikalen Schlag zu machen.

Viele Menschen versuchen, ihrem Hamsterrad des Alltags zu entkommen, indem sie das Landleben stilisieren oder in Wellnesshotels buchen. Wäre das auch was für Sie?

Nein, das steht nicht oben auf meiner Wunschliste. Ich brauche eine innere Erfahrung mit mir selbst, keine vorgekauten Muster im Stil von: Fahr da hin, lass dich pflegen, entspann mal. Ich brauche unbekanntes Terrain, unberechenbare Risiken und ein bestimmtes Gefühl, Adrenalin vielleicht. Ich will nicht vorher gesagt bekommen, wie ich mich danach fühlen soll.

Wie haben Sie sich nach Ihrer ersten großen Reise gefühlt?

Als ich Deutschland verließ, habe ich nach meinem eigenen Glück gesucht. Als ich zurückkam, wusste ich: Das eigene Glück ist zwar schön, aber es ist erst vollkommen, wenn man es teilen kann. Auf der Segelreise war ich zuerst alleine unterwegs, später kam dann meine Freundin Yvonne und unsere Tochter dazu.

Sie sind mit Kind um die halbe Welt gesegelt?

Genau. Meine damalige Freundin flog in der Schwangerschaft nach Deutschland, ich blieb auf dem Boot und kam zur Geburt nach. Mit sechs Wochen kam meine Tochter an Bord. Wir haben den Atlantik überquert, waren lange in der Karibik und haben unsere Erfahrungen als Familie gemacht.

Wie war es, wieder nach Deutschland zurückzukehren?

Der Aufenthalt hier war keine Endstation, vielmehr ein Zwischenstopp. Nach den Jahren auf dem Meer wollte ich die Welt dann über Land erkunden. Diese Reise war aber längerfristig geplant. Ich ging in Schulen und Kindergärten, habe mit vielen Menschen gesprochen und Friedensbotschaften für mein nächstes großes Abenteuer gesammelt: Eine Reise zum Dalai Lama nach Indien. Die Friedensbotschaften habe ich zu Büchern gebunden und in einen von der Polizei Dachau ausrangierten und versteigerten Wasserwerfer gepackt. Mit meinem Bruder bin ich dann losgefahren, über Pakistan und den Iran nach Indien. Die Begegnung mit dem Dalai Lama und die Übergabe der Friedensbotschaften war ein Höhepunkt in meinem Leben.

Sind Sie gläubig?

Ich bin in der DDR aufgewachsen und wurde atheistisch erzogen. Aber jeder fragt sich irgendwann im Leben: Warum bin ich eigentlich hier? Also fängt man an zu suchen, zu lesen, zu fragen. Jeder findet seinen Halt. Ich brauche für gewisse Dinge schon eine physikalische Erklärung, etwas Greifbares. In der Breite habe ich mich zum Buddhismus recht hingezogen gefühlt. Weil es nicht direkt eine Religion ist, sondern mehr eine Lehre. Man fühlt sich nicht ganz so unter der Haube, unter der einem gesagt wird: So hast du zu leben. Das gibt mir die Freiheit, so etwas überhaupt annehmen zu können. Ich habe mich immer als Freiträumer bezeichnet.

Könnten Sie sich vorstellen, wieder als Unternehmer zu arbeiten?

Im Grunde bin ich ja schon wieder in der Richtung unterwegs. Ich organisiere zum Beispiel ein großes Festival mit zehntausend Besuchern hier in Plauen, habe das Freiträumer-Büro, Vorträge, Buch- und Filmprojekte. Aber ich mache das mehr aus innerer Überzeugung.

Irgendwie müssen Sie aber auch Ihre Reisen finanzieren.

Richtig. Das ist der Kreislauf, aber eine interessante Tätigkeit, bei der nicht im Vordergrund steht, Millionär zu werden. Vor 15 Jahren hat mich nur das Geld interessiert, das ist heute nicht mehr so.

Welche Begegnung ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

Die Begegnungen mit Menschen sind immer wieder interessant. Als ich zum Beispiel nach Pakistan eingereist bin, hatte ich gemischte Gefühle. Ein paar Monate vorher wurde Osama bin Laden erschossen. Ich wusste um das viele Militär, den Terrorismus, die Bombenanschläge. Direkt an der Grenze saß ich mit einem Zollbeamten zusammen, der mir seine sehr interessante Sicht auf die Welt erklärt hat, der über Gott und die Liebe sprach. Das war auch eine der Begegnungen, die ich auf Kamera aufgezeichnet habe und in meinen Vorträgen zeige.

Und welchen Ort würden Sie gerne nochmal besuchen?

Chagos. Das ist ein Archipel mitten im Indischen Ozean ungefähr vierhundert Meilen südlich der Malediven. Auf unserer Segelreise lagen wir dort für drei Monate. Es ist eine einsame Insel, da gibt’s nichts. Ein Robinson-Leben. Ohne Wasser, ohne Strom, mit Selbstversorgung. Man ist weit weg von allem. Es war so rein dort. Eine große Freiheit.

Woher dieser Freiheitsdrang?

Ich weiß, was es heißt, unfrei zu sein. Zwei Mal war ich in der DDR im Gefängnis. Das erste Mal mit 15 Jahren, weil ich laut über eine Republikflucht nachgedacht habe. Von der Schule ins Gefängnis, zweieinhalb Monate. Später wollte ich direkt die Grenze überqueren und habe es nicht geschafft. Man wird seiner Freiheit beraubt, weil man sie wollte. Ich habe mich lange innerlich dagegen gewehrt, wieder an die Grenze zu gehen. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Bis 2016, als ich mich entschloss, mit meinem Hund 800 Kilometer entlang der deutsch-deutschen Grenze zu wandern. Ich lief direkt auf dem Streifen, auf dem früher die Grenzsoldaten patrouillierten. Heute ist das ein grüner Streifen, mit viel wilder Natur und seltenen Tierarten. Der Todesstreifen ist heute eine Lebenslinie. Das war vielleicht eine meiner emotionalsten Reisen, weil ich dort auch meine Vergangenheit aufarbeiten konnte.

Haben Sie Tipps, wie die Reise zum Abenteuer wird?

Man muss los lassen können, aber genau damit haben viele ein Problem. Die Deutschen hängen sehr an ihren Besitztümern. Ich habe viele getroffen, die gesagt haben: Was du machst, würde ich auch gerne tun. Ich sage dann: Kein Problem. Verkauf dein Haus. Das machen die meisten aber nicht, weil sie denken: ich habe da etwas geschaffen und erarbeitet, das muss ich auch behalten.

Haben Sie nie bereut, alles verkauft zu haben?

Nein. Man kommt irgendwann an dem Punkt, an dem man viele Dinge auflöst, an denen man jahrelang festgehalten hat. Wenn man das loslässt, wird man feststellen, wie frei man sein kann.

Fragen: Sandra Pfanner

