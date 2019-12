von sk

Wie Maximilian Obermaier, Sprecher der Feuerwehr Konstanz, mitteilt, wurde am Dienstag um kurz nach 12 Uhr ein Brand auf dem Gelände eines Umspannwerks an der Landstraße zwischen Wollmatingen und Dettingen gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten kurz nach ihrer Ankunft eine starke Rauchentwicklung an einer Leitung eines Transformators fest.

Die Einsatzkräfte stellen vor Ort eine starke Rauchentwicklung an einem Transformator fest. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Der verantwortliche Netzbetreiber der Anlage stellte laut der Mitteilung der Feuerwehr an der Einsatzstelle fest, dass es zu einem Brand in einem Wandler gekommen war, woraufhin die Anlage abschaltete. Die Stromversorgung sei umgehend von einer baugleichen Ersatzanlage übernommen worden.

Kurzzeitiger Stromausfall in den umliegenden Ortschaften

Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht möglich, da die brennende Anlage nur wenige Meter neben der Ersatzanlage stand, die die Versorgung der Gemeinden auf dem Bodanrück und der Insel Reichenau sicherstellt. Die Einsatzkräfte ließen die Anlage daher kontrolliert ausbrennen.

Bild: Feuerwehr Konstanz

Für die Dauer des Einsatzes kam es im Stadtgebiet von Konstanz zu keinem Stromausfall. In den umliegenden Ortschaften kam es teilweise zu einer kurzzeitigen Unterbrechung. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren knapp zwei Dutzend Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen. Zur Besetzung der Hauptwache in der Steinstraße sei laut Feuerwehr-Sprecher Maximilian Obermaier ein Teil der Kräfte und das Drehleiter-Fahrzeug aus der Altstadt alarmiert worden.

Da die Einsatzdauer | Bild: Feuerwehr Konstanz

Am Abend muss die Feuerwehr ein zweites Mal ausrücken

Um kurz vor 20 Uhr, die meisten Konstanzer sind gerade mit der Bescherung oder dem Festessen beschäftigt, dann die nächste Nachricht der Feuerwehr. Diesmal über die sozialen Medien: Die Einsatzkräfte waren um 18 Uhr erneut ans Umspannwerk ausgerückt. In enger Absprache mit dem Anlagenbetreiber liefen die weiteren Löschmaßnahmen.