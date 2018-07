Im Kerngeschäft haben die Stadtwerke kräftig zugelegt, lautet die positive Bilanz für das Jahr 2017. Die kontinuierliche Erneuerung der Netze für Gas, Wasser und Strom sei eine Investition in die Zukunft. Sie werde auch dieses Jahr fortgeführt, ebenso wie die dezentrale Energieversorgung durch Blockheizkraftwerke, berichteten die Geschäftsführer Kuno Werner und Norbert Reuter sowie die Bereichsleiter Michael Müller und Roland Stader.

Kennzahlen

Die Stadtwerke beteiligen sich an 13 weiteren Unternehmen. Zum Teil halten sie 100 Prozent der Beteiligung, wie bei den Schiffsbetrieben und der Bädergesellschaft. Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke stieg auf 45 Prozent. „Als ich vor 25 Jahren hier angefangen habe, lag sie noch bei 23 Prozent“, erklärte Kuno Werner. Die Stadtwerke haben im Konzern rund 16,7 Millionen Euro in die Erneuerung des Leitungsnetzes, den Ausbau des Glasfasernetzes, den Ausbau alternativer Energien, die Anschaffung neuer Busse und in weitere Projekte zur Daseinsvorsorge investiert. Der Umsatz in Höhe von 175,5 Millionen Euro erbrachten ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Die Leistungen an die Stadt Konstanz betrugen rund 12,8 Millionen Euro. Die Wertschöpfung für die Region betrug rund 58,35 Millionen Euro, darunter Aufträge an die heimische Wirtschaft in Höhe von 8,7 Millionen Euro. (nea)