In einer Sondersitzung hat sich der Bildungsausschuss des Konstanzer Gemeinderats für eine Schließung der Theodor-Heuss-Realschule und eine Erweiterung der Gesamtschule Gebhard ausgesprochen. Das bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2021/2022 keine neuen Schüler mehr aufgenommen werden, die Einrichtung soll in etwa vier Jahren komplett geschlossen werden. Die endgültige Entscheidung soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. März treffen. Hintergrund ist, dass immer mehr Eltern ihre Kinder auf Gemeinschaftsschulen schicken wollen. Gleichzeitig gibt es ein Platzproblem: Die Stadtverwaltung hat mehrere Optionen geprüft, sieht sich jedoch nicht in der Lage, ausreichend Plätze an Gemeinschaftsschulen anzubieten und gleichzeitig die Theodor-Heuss-Schule zu erhalten. Um den erhöhten Bedarf zu decken, soll die Gemeinschaftsschule Gebhard an den Standorten Pestalozzistraße und Zähringerplatz auf bis zu acht Züge ab dem Schuljahr 2021/2022 vergrößert werden. Mit dem Beschluss folgt der Bildungsausschuss der von der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Schulamt ausgearbeiteten Lösung. Die Alternative wäre der Neubau einer Gemeinschaftsschule gewesen. Auch diese Variante hätte eine Schließung der Realschule vorgesehen.