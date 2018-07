von SK

Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München gelang es den Ermittlern des Kriminalkommissariats Konstanz, den Raub an dem 29-Jährigen aufzuklären, die Beute war eine vierstellige Summe. Was damals genau passierte, lesen Sie hier:

Umfangreiche Ermittlungen, auch über die von der Frau benutzte Internetplattform, führten die Kriminalbeamten schließlich auf die Spur der beiden Tatverdächtigen, die sie im Raum München vermuteten: eine 23-jährige Frau und einen 28-jährigen Mann.

Sie setzten sich deshalb mit den dortigen Beamten in Verbindung, die weitere Ermittlungen übernahmen. Am Donnerstag schließlich konnten sie die beiden auf Grundlage eines Haftbefehls festnehmen. Beide Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittler überprüfen derzeit, ob das Paar noch für weitere Straftaten in Frage kommt.

