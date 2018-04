Konstanz Aus Sicherheitsgründen dürfen zur Eröffnung von Jazz Downtown nur noch 850 Gäste dabei sein

Die 21. Auflage von Jazz Downtown lockt am 5. Mai in der Altstadt. Diesmal werden bei der Benefizveranstaltung für das Konstanzer Hospiz Bands in 26 Lokalen und Sälen spielen. Die Organisationschefin rät für die Eröffnung im Münster, frühzeitig zu kommen

Es ist der Abend für Konzert-Bummler in Konstanz. Bei der 21. Auflage von Jazz Downtown am Samstag, 5. Mai, spielen 26 Bands ab 21 Uhr in Lokalen und anderen Räumen der Konstanzer Altstadt. Auf dem Programm der unter anderem vom SÜDKURIER unterstützten Veranstaltung steht eine bunte musikalische Mischung aus Jazz, Rock, Blues, Latino-Musik, Neo-Soul, Weltmusik und Electronic Beats.

Sicherheitsgründe: Im Münster ist diesmal bei 850 Gästen Schluss

Wer das große Eröffnungskonzert der Benefizveranstaltung für den Hospizverein ab 19.30 Uhr im Münster miterleben will, muss sich dieses Jahr besonders früh auf den Weg machen. Denn die Veranstalter haben aus Sicherheitsgründen klare Order: Sie dürften nicht mehr als 850 Gäste einlassen, wie Organisationschefin Eva Riedle sagt. In früheren Jahren drängten zum Auftakt gern mal mehr als 1000 Menschen. Insgesamt erwarten die Veranstalter 2000 Gäste, die ein Eintrittsband kaufen.

Die Zeiten, in denen sich beim Eröffnungskonzert im Münster die Menschen in Trauben auf den Gängen niederließen, dürften mit den neuen Vorgaben vorbei sein. „Kommen Sie frühzeitig, sonst ist die Pforte zu“, sagt Organisationschefin Eva Riedle. Wegen der Auflagen werden erstmals die Zahl der Besucher erfasst, und wenn das Limit erreicht ist, keine zusätzlichen Gäste mehr eingelassen.

Regionale Größen gestalten die Eröffnung

Dabei hätte gerade das diesjährige Eröffnungskonzert das Potenzial auf neue Zuhörer-Rekorde gehabt. Denn es wird von bekannten Größen der regionalen Musikszene gestaltet: Vom Jazz-Quartett mit Bernd Konrad, Benjamin Engel, Ralph Brodmann und Alexander Bührer sowie von der A capella-Formation Konstanzer Männerchor unter der Leitung von Steffen Schreyer.

Stil reicht von Jazz über Elektro bis zu Rock

Im Programm sind sieben neue Bands für den Konzertabend angekündigt, darunter Spielart an die Sonne, die ihren Stil mit 21st Century Post-8bit Synth Pop Jazz beschreiben, also als Mischung aktueller Musikstile und Jazz. Zwischen elektronischer Musik und Jazz bewegen sich Beyond Headlines, in der sich fünf Konstanzer Nachwuchstalente zusammen geschlossen haben.

Echten Konstanzer Rock bieten die Hepburs, die nur mehr mit den eigenen Stücken auftreten. Jazz Downtwon erlebt eine Uraufführung: Feel Harmony, ein Kompositionsprojekt, bei dem der Konstanzer Musiker Paul Amrod, Elektronikkünstler, Bläsern der Südwestdeutschen Philharmonie sowie Philharmoniechef Beat Fehlmann zusammen arbeiteten, wird erstmals als Jazz-Variante aufgeführt. Zu den langjährigen Teilnehmern gehören Certified Swamp Snakes, Black Cat Bone sowie Schwester Gaby mit Blues und Bluesrock und die Orientgruppe um Mohamed Badawi.

Organisatorin bemerkt mehr Schwierigkeiten, geeignete Bühnen zu finden

Zum 21. Mal geht Jazz Downtown über die Bühne, zum 20. Mal unter der Regie von Eva Riedle. Sie hat den Eindruck, dass es schwieriger wird, in Lokalen Auftrittsflächen für die Bands zu bekommen. Die Kneipenszene sei in Bewegung, immer wieder gebe es neue Betreiber, und nicht alle seien bereit, für einen Abend die Musik statt die Essensausgabe in den Mittelpunkt zu stellen.

Jede Band erhält dieselbe Gage, egal wie bekannt oder groß sie ist

An Bewerbungen von Bands dagegen mangle es nicht. Jazz Downtown sei unter Musikern überregional bekannt. Manche Gruppen nehmen lange Anreisen auf sich, und komplizierte Aufbauten des Equipments, um sich in der Stadt präsentieren zu können.

Bei Jazz Downtown bekomme jeder Musiker die selbe Gage, egal, wie bekannt er sei, sagt Riedle. Für die einzelne Band gelte: maximal sechs Mitglieder bekommen eine Pro-Kopf-Auszahlung. Spielen mehr Musiker in der Gruppe, müssten diese die Gage unter sich aufteilen. Die Bereitschaft sei dennoch groß, mitzumachen, und so auch den Hospizverein zu unterstützen.

Eva Riedle: Kurzfristig Ersatz zu finden ist nicht immer einfach

Der Erlös der Konzert-Nacht fließt in die Arbeit des Hospiz zu den Themen Abschiednehmen, Sterben, Trauer. Er gehört zu den wichtigen finanziellen Standbeinen des Vereins. Der Konzertabend solle auch dazu dienen, die Angebote in Erinnerung zu bringen.

In den vielen Jahren der Organisation hat Riedle immer wieder kurzfristige Absagen von Bands oder Lokalen erlebt. Es sei dann eine Herausforderung für Ersatz zu sorgen. Für Eva Riedle gilt: Kaum ist Jazz Downtown über die Bühne gegangen, beginnen die Planungen für die Auftritte im Folgejahr.

Hier findet der Vorverkauf statt

Wer die Konzerte besuchen möchte, benötigt ein Eintrittsband. Es kostet im Vorverkauf 16 und an der Abendkasse 18 Euro und berechtigt zum Besuch aller Konzerte. Die Vorverkaufsstellen sind das Bücherschiff in Konstanz (Paradiesstraße 3) und das Konstanzer Hospiz, das ein Haus weiter gezogen ist und nun den Sitz in der Talgartenstraße 2 hat. Am Tag der Konzerte ist am Münster die Abendkasse ab 18.30 Uhr geöffnet und ab 19.30 öffnen die Kassen aller beteiligten Lokale.