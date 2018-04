Konstanz Auftakt ins lange Wochenende: Stau Richtung Konstanz und Verkehrschaos vor der Insel Mainau

Viele Menschen wollen die Maifeiertage nutzen, um das Wochenende zu verlängern. Anwohner und Touristen brauchen starke Nerven.

Langes Wochenende, lange Staus: Viele Menschen wollen die Maifeiertage nutzen, um das Wochenende zu verlängern. Autofahrer auf dem Weg in den Kurzurlaub brauchen starke Nerven – schon am Freitagabend gab es auch rund um Konstanz ein hohes Verkehrsaufkommen. Am Sonntag wurde es auf den Straßen besonders voll.

Auf der B33 Richtung Konstanz ging es wegen des hohen Verkehrsaufkommens zeitweise nur im Schrittempo voran. Auch auf der Fähre und den Ausflusgschiffen wurde es voll, teilweise konnten die An- und Abfahrtzeiten nicht eingehalten werden.

Blechlawine und Falschparker vor der Mainau

Und auch vor einer der beliebtesten Touristenattraktionen am Bodensee stauten sich die Autos. Schon am Vormittag schlängelte sich die Blechlawine auf der L221 und der L219 von Wollmatingen zur Mainau. Zahlreiche Autofahrer versuchten, noch einen Parkplatz am Straßenrand zu ergattern. Bis zum Litzelstetter Kreisel zog sich schließlich die Falschparker-Schlange, das Ordnungsamt verteilte Strafzettel.

Die Mainau reagierte auf den Besucherstrom spontan mit einem Zusatzangebot: Am Samstag und Sonntag fuhr ein kostenloses Shuttle-Taxi von dem Parkplatz Universität Konstanz Nord.