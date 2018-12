Den Anstoß dazu gab die Freie Grüne Liste (FGL), federführend ihre Stadträtin Anne Mühlhäußer, die seit Jahren für dieses Ziel gekämpft hatte. Der Wunsch der FGL, eine generelle Pflicht für Fotovoltaik bei Neubauten, stand allerdings nicht zur Debatte – sondern ein Kompromissvorschlag der Stadtverwaltung zur Diskussion und Abstimmung, der eine Reihe von Ausnahmen vorsieht.

Die Ausschuss-Mitglieder der CDU und der Freien Wähler lehnten zwar auch diesen ab, konnten aber eine knappe Mehrheit von fünf zu vier Stimmen nicht verhindern.