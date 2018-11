Hunderte Pendler müssen diese Situation Tag für Tag am Feierabend erleben. Sie fahren aus Konstanz heraus, passieren im dichten Verkehr den Flugplatz und schleichen Stoßstange an Stoßstange weiter bis zur Kreuzung an der Reichenauer Waldsiedlung. Auf der alten B33 angekommen, wo der Verkehr Richtung Hegne eigentlich flüssig laufen sollte, entstehen dann immerzu kurze Staus, obwohl ein paar Kilometer weiter die Fahrbahn quasi frei ist.

Woran liegt das?

„Es gibt drei Gründe für Staus“, sagt Andreas Großmann, Professor für Verkehrswesen und Raumplanung an der HTWG Konstanz.

Andreas Großmann, Professor für Verkehrswesen und Raumplanung an der HTWG Konstanz | Bild: privat

„Ein Unfall, eine Baustelle, oder es entsteht ein so genannter Phantomstau, und genau darum handelt es sich hier.“

Was ist ein Phantomstau?

Ein Autofahrer bremst im dichten Verkehr aus irgendeinem Grund ab, die anderen fahren auf, und es entsteht ein Ziehharmonika-Effekt. Wegen dieser Kettenreaktion werden die Fahrzeuge langsamer, je weiter hinten sie in der Schlange sind. Ganz am Ende schließlich bleibt ein Auto schließlich komplett stehen. Der erste Baustein im Stau.

Wann kommt es zu solchen Phantomstaus und wann nicht?

„Dies passiert nicht bei einer geringeren Verkehrsdichte“, erklärt Großmann, „denn wenn nicht viel los ist, sind die Abstände zwischen den Autos größer“ – und man hat mehr Zeit, auf den Abbremsenden zu reagieren. Bei kurzen Abständen zwischen zwei Autos, also bei viel Verkehr, können jedoch minimalste Auslöser zum Stau führen.

Warum bremsen Autofahrer überhaupt grundlos ab?

Der Verursacher bekommt dabei am Kopf der Schlange gar nichts davon mit, was in seinem Rücken passiert. Er hat nur einen Moment nicht aufgepasst, und andere müssen warten. Die Gründe fürs Abbremsen im dichten Verkehr sind vielfältig. „Das kann auf der Autobahn ein Fahrspurwechsel sein oder dichtes Auffahren“, sagt Andreas Großmann, „man entdeckt auf dem Radweg einen attraktiven Fahrradfahrer, oder das Kind sieht ein Boot auf dem See. Auch Straßenschilder können ein Grund sein.“

Wo liegt das besondere Problem auf der B33?

Nach der Einfädelspur bei der Waldsiedlung ist die Geschwindigkeitsbegrenzung ganz aufgehoben, während nur ein paar hundert Meter weiter das Tempo schon wieder auf 70 Stundenkilometer beschränkt wird. Hier ist der eine oder andere Fahrer vielleicht froh, den Stau vermeintlich hinter sich zu haben und beschleunigt – aber nur, um dann gleich wieder bremsen zu müssen. So wird die Kettenreaktion in Gang gesetzt, und der nächste Phantomstau bildet sich.

Was kann ich tun, um Phantomstaus zu verhindern?

„Generell sollte man rücksichtsvoller und bedächtiger fahren“, rät Andreas Großmann via Skype aus Liverpool, wo er sich derzeit auf einem Forschungsaufenthalt befindet. „Auf den Abschnitten zwischen der Kreuzung Reichenau bis zur Neubaustrecke Allensbach bietet es sich an, sehr konzentriert zu fahren, mit defensivem Abstand und defensiver Geschwindigkeit.“

Allensbach Warum gibt es auf der B 33 ständig Unfälle und Staus? Was Sie als Autofahrer beachten sollten, wenn Sie einmal selbst betroffen sind Das könnte Sie auch interessieren

Kann man das Problem nicht technisch lösen?

Während derzeit noch ein sehr großer Teil der Staus ohne Grund und quasi aus dem Nichts entsteht, könnte die Zahl der Phantomstaus bald schon kleiner werden. Stichwort: autonomes Fahren. „Wenn Autos untereinander kommunizieren, könnte das Staus merklich reduzieren, weil sie mit gleichen Abständen bei gleicher Geschwindigkeit fahren“, meint der Konstanzer Verkehrsforscher. Ganz verschwinden werden sie allerdings nicht, „da der Autofahrer auch künftig noch wird eingreifen müssen“, sagt Andreas Großmann.

Manch einer wird dann jedoch wesentlich entspannter in den Feierabend fahren, als dies im Moment noch der Fall ist.

Immer noch Fragen? Diese Videos erklären Ihnen das Phänomen Stau

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein