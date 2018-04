Laut dem Bericht der Polizei Konstanz sollen zunächst unbekannte Personen im Laufe des vergangenen Wochenende die Glasscheibe einer Eingangstür der Grundschule Haidelmoos eingeschlagen haben. Spuren deuten auf ein Trinkgelage hin, das zuvor auf dem Gelände stattgefunden haben könnte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zunächst unbekannte Täter haben während des vergangenen Wochenendes an der Haidelmoosschule im Sonnentauweg die Glasscheibe einer Eingangstür eingeschlagen. Dies teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Außerdem wurde mit einer Flasche ein Außenstrahler der Grundschule im Ortsteil Fürstenberg beschädigt. Der Schaden wird nach den ersten Ermittlungen von der Polizei insgesamt auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Schon seit Wochen Vorfälle dieser Art

Die vor Ort gefundenen Spuren deuteten darauf hin, dass sich zuvor mehrere Personen auf dem Schulgelände aufgehalten und dort ein Trinkgelage abgehalten haben könnten. Die Polizei erklärt, dass es bereits über die vergangenen Wochen hinweg zu Vorfällen ähnlicher Art an der Haidelmoosschule gekommen sei. Überwiegend an den Wochenenden wurden demnach dort auch Sachbeschädigungen wie im jüngsten Fall begangen. Die Polizei bittet deshalb Anwohner oder Passanten um Benachrichtigung, sollten sie in den Abendstunden Personengruppen auf dem Schulhof wahrnehmen.

Im aktuellen Fall ermittle der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen bereits wegen Sachbeschädigung. Sie ruft Zeugen daher dringend auf, Hinweise zu den Vorfällen oder möglichen Tatverdächtigen unter der Telefonnummer (0 75 31) 94 29 93 zu melden.