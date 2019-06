Dort, wo das Dürrejahr 2018 Sandbänke und Uferbereiche im und am Bodensee freigelegt hat, ist mittlerweile das Wasser zurückgekehrt. Hier einige Bilder vom Konstanzer Hafen, dem Hörnle oder dem Gnadensee, die zeigen, wie extrem sich der Pegel in Konstanz in kürzester Zeit gewandelt hat.

Bild: Lukas Reinhardt/Oliver Hanser