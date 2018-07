Abi gleich Stress, gleich büffeln bis zur letzten Sekunde. Auch vor der mündlichen Prüfung. "Wir haben das hier als Ausgleich zum Lernen genutzt", sagt Cara Schafheutle.

"Das hier" ist ein Innenhof der Geschwister-Scholl-Schule Konstanz (GSS). Und der sieht jetzt anders aus als vor der gemeinsamen Aktion von knapp 50 GSS-Abiturienten und Mitarbeitern der Firma Gartenforum während der Woche vor dem mündlichen Abi.

Sitzgelegenheiten und bunte Farben statt Unkraut und Wildwuchs

Im Nachhinein tut es Schulleiter Thomas Adam nicht weh, wenn er ein Bild dieses buchstäblichen Ur-Zustands vorweist. Er lächelt sogar etwas stolz über den Abiturienten-Abschied der nicht alltäglichen Art. "Das ist beeindruckend und wir können als Schule nur Danke sagen", fasst er zusammen.

Denn am Ende des Schuljahres sind in dem Innenhof zwischen Aula und Klassenzimmern nicht nur neue Pflanzen statt Unkraut zu sehen. Sondern auch bunte Pflastersteine mit den Namen der Abiturienten 2018 und eine Tafel, der mit ihren Slogan wirbt: Nur ein Otto braucht ein Motto.

„Es ging darum, etwas Bleibendes zu schaffen“ Franziska Wirlitsch, Abiturientin

Mitgearbeitet haben fast alle Abiturienten. "Nicht jeder im gleichen Maße, aber es war zumindest jeder einmal da", ergänzt Cara Schafheutle. Leichter haben es sich alle vorgestellt, gibt sie zu. "Das hat schon damit angefangen, dass durch die Türe nicht einmal der kleinste Bagger passte", erklärt sie. Die Folge: Handarbeit von Anfang bis Ende.

Auch vom Gärtnermeister gibt's ein gutes Zeugnis

"Die Anleitung durch die Profis ist wichtig", sagt Eva Eisenbarth, Geschäftsführerin von Gartenforum, mit der sich ein Kreis schließt: Sie ist Cara Schafheutles Mutter. Profis sind die Lehrlinge, Gesellen und Meister, die zusammen mit den Schülern für einen schöneren Innenhof gesorgt haben. "Sie waren stets bemüht", sagt Gärtnermeister Stefan Bruderhofer und lacht. "Im Ernst: Sie haben tolle Arbeit geleistet und teils sogar noch am Tag ihrer mündlichen Prüfung gewerkelt."

Was Material und Arbeitszeit genau gekostet haben, spiele eine untergeordnete Rolle, sagt Eva Eisenbarth. "Mir ist es wichtig, dass die Schüler erkennen, dass im Garten- und Landschaftsbau Geist und Handwerk zusammenwirken", beschreibt sie. Wer vor lauter Wildwuchs kein Land sehe, habe ein Problem. "Es geht darum, zu überlegen: 'Okay, was kann ich hier herausarbeiten'?", erklärt Eisenbarth.

Nach der Verschönerung ist vor der Pflege

Einen Arbeitsauftrag gibt es von Stefan Bruderhofer mit auf den Weg. Ein- bis zweimal pro Jahr müsse nun schon etwas gemacht werden im neuen Innenhof. "Sonst sieht es hier bald wieder aus wie vorher." Für den Abi-Jahrgang 2018 wäre dann der Sinn verfehlt – etwas zu schaffen, das bleibt.

