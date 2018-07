Konstanz vor 1 Stunde

Auch das macht die Feuerwehr Konstanz: Fische vor der Villa Seeheim vor Vertrocknung retten, mit 2,5 Millionen Litern Wasser

Das erleben selbst die erfahrensten Feuerwehrleute nicht jeden Tag: Fischen in einem Weiher am Freibad Horn drohte das Wasser auszugehen. Also schritt die Feuerwehr zur Tierrettung der etwas anderen Art.