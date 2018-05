vor 1 Stunde Benjamin Brumm Konstanz Auch Vereine in Konstanz müssen sich ab Ende Mai genauer um ihre Daten kümmern

Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) tritt am 25. Mai in Kraft. Davon sind auch tausende Ehrenamtler in Konstanz betroffen. Was für Vereine beim Umgang mit dem Datenschutz jetzt wichtig wird.