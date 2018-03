Konstanz Auch Konstanzer SPD-Mitglieder entscheiden mit über die künftige Bundesregierung: Ein Befürworter und ein Gegner einer GroKo erzählen

GroKo oder NoGroKo? Fast 1000 SPD-Mitglieder im Kreis Konstanz standen vor einer schwierigen Frage – am Freitag müssen ihre Stimmzettel in Berlin eingegangen sein. Felix Kühnel hat mit Ja gestimmt, Mats Goch mit Nein. Wir haben sie an einen Tisch gesetzt. Und festgestellt: Immerhin in der Prognose für Sonntag sind sie sich einig.

Herr Kühnel, Herr Goch, als SPD-Mitglieder dürfen Sie abstimmen, ob Ihre Partei in eine Große Koalition geht. Wie haben Sie sich entschieden?

Mats Goch: Ich habe meinen Brief bereits weggeschickt – und ich habe mit Nein gestimmt.

Felix Kühnel: Ich habe auch schon abgestimmt. Mit Ja. Schweren Herzens. Ich halte es nach langem Überlegen für die beste von mehreren nicht allzu wünschenswerten Optionen.

Goch: Ich musste nicht lange überlegen. Weil einfach zu wenig Sozialdemokratie im Koalitionsvertrag steckt.

Aber die SPD hat viele Erfolge erzielt.

Goch: Ich bin der Meinung, dass das eher kosmetische Veränderungen sind. Es wäre sinnvoller, eine konsequentere Linie durchzusetzen. Zum Beispiel eine Bürgerversicherung einzuführen oder sich genau zu überlegen, wie das Arbeitsrecht in Zeiten der Digitalisierung aussehen muss.

Kühnel: Ich sehe ein, dass das natürlich kein sozialdemokratisches Regierungsprogramm ist. Aber wir reden hier über einen Koalitionsvertrag. Wir haben mit 20 Prozent abgeschnitten bei der Bundestagswahl, und nun müssen wir zusehen, wie wir das Beste daraus machen. Der Koalitionsvertrag hat eine sozialdemokratische Handschrift, das zeigt ja auch die Aufregung in der CDU, wo große Unzufriedenheit herrscht sowohl über die Ressortverteilung als auch über die Inhalte. Das zeigt, dass wir gut verhandelt haben. Und ich frage mich: Was passiert, wenn die SPD nicht eintritt? Bekommen wir dann eine sozialdemokratischere Politik?

Herr Goch, müsste man sich nicht der staatspolitischen Räson beugen und eine Regierungsbildung ermöglichen?

Goch: Ich drehe das Argument um. Ich glaube, wir haben eine politische Verantwortung dafür, dass der Parlamentarismus wieder auflebt und dass die Diskussionen ins Parlament getragen werden und wir eben nicht die ewige Große Koalition machen, die nur die Ränder stärkt und die großen Parteien in die Auflösung bringt.

Kühnel: Diese Große Koalition deckt etwas mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen ab. Das ist eine Regierungsmehrheit, mehr nicht. So viel Opposition im Bundestag gab es lange nicht.

Goch: Wir haben in Nachbarländern gesehen, wie die Regierungen der vermeintlichen Mitte dazu geführt haben, dass die alten Parteien sich auflösen. Ich glaube aber an das Modell Volkspartei. Ich denke, sie haben die Kraft, viele Menschen in sich zu sammeln.

Herr Kühnel, hat bei Ihnen die Angst vor einem weiteren Erstarken der AfD mit abgestimmt?

Kühnel: Wenn, dann war es die Angst vor dem Erstarken der Ränder, die keine gute Politik machen würden, wenn sie in Regierungsverantwortung kämen. Ich sehe das ähnlich wie Mats, komme aber zu anderen Schlüssen. Ich finde es nicht gut, wenn wir jetzt zeigen, dass wir nicht fähig sind, eine Regierung zu bilden.

Herr Goch, waum sollte die SPD nicht ihre Position der Stärke mit den wichtigen Minsiterämtern nutzen für die Erneuerung der Partei?

Goch: Weil die SPD Gefahr läuft, sich unglaubwürdig zu machen, wenn sie vier Jahre mit Frau Merkel regiert und sich womöglich mit einem neuen Grundsatzprogramm ihrem eigenen Regierungshandeln widerspricht.

Kühnel: Ich sehe das Problem nicht so stark. Das sieht man daran, dass die CDU/CSU selbst nach rechts rückt, da wird ja schon von einer konservativen Revolution gesprochen. Die Union ist unter Frau Merkel weit in die Mitte gerückt, sogar nach links. Das ist aber der Platz der SPD. Und den macht die Union uns jetzt gerade wieder frei. Wir bekommen großen Spielraum, uns zu positionieren für die Wahl in vier Jahren.

Goch: Um auf die Frage zurückzukommen – ja, ich glaube, das Finanzministerium ist ein sehr zentraler Posten. Aber für mich ist ein zentraler Punkt die Europapolitik. Und die wird nach wie vor im Kanzleramt und nicht im Auswärtigen Amt gemacht.

Kühnel: Jetzt stelle ich mal die Gegenfrage. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Wäre das bei Neuwahlen besser?

Goch: Ich sehe erst mal gar keine Neuwahlen. Ich denke, dass es eine Minderheitsregierung gibt, vermutlich unter Tolerierung durch die FDP. Das hält vielleicht keine vier Jahre, aber vielleicht eines oder zwei. Und dann können wir neu wählen.

Kühnel: Wir müssen nicht nur über die FDP reden, sondern auch über die AfD. Ich fände es sehr fragwürdig, wenn die AfD wichtiger würde im Parlament.

Ist das Thema befristete Arbeitsverhältnisse den Menschen wirklich wichtig?

Kühnel: Auf jeden Fall, da ist ein Kernthema der SPD. Ich glaube, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind ein wichtiger Teil unserer Klientel. Auch hier, zum Beispiel an der Uni. Da machen wir mit dem Koalitionsvertrag einen Schritt in die richtige Richtung.

Goch: Das denke ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass man in den Koalitionsverhandlungen schnell in sieben Tagen etwas zustande bringen wollte, anstatt sich zu überlegen, was für die Menschen, für das Land das Beste ist. Denn dann hätte man nicht über Befristungen ohne Sachgrund gesprochen, sondern über die Befristung mit Sachgrund. Die ist es doch, die Menschen in prekäre Arbeitsverhältnisse bringt.

Wie diskutieren Sie im Ortsverein das Hin und Her über die GroKo und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz?

Kühnel: Jeder hat sich geärgert über die Richtungsänderungen. Aber wir haben viel und sehr gut diskutiert, wie unsere Linie aussehen soll. Das ist der positive Aspekt dabei. Und das hat Folgen. Martin Schulz ist doch zurückgetreten, weil er merkte, die Basis nimmt sein Handeln nicht an.

Goch: Ich nehme die Diskussion im Ortsverein und im Kreisverband als sehr sachlich wahr. Wir diskutieren inhaltlich über den Koalitionsvertrag. Die Bundestagsabgeordneten, die zur Diskussion zu uns kommen, vertreten natürlich die Position der Parteiführung. Da sehen viele ältere Mitglieder sicher auch so. Die jüngeren sind da kritischer.

Wie groß war der Druck auf Sie beide, in eine bestimmte Richtung abzustimmen?

Goch: Druck gab es nicht. Man ist mir interessiert begegnet. Das habe ich auch bei meinen Arbeitskollegen erlebt, da haben wir immer wieder über das Thema gesprochen.

Kühnel: So war es bei mir auch. Das Interesse ist wirklich groß, wenn man erzählt, dass man SPD-Mitglied ist. Es ist doch toll. Bei der CDU überlässt man die Entscheidung einer kleinen Zahl von Delegierten, bei uns dürfen alle mitbestimmen. Das kommt gut an, wenn man mit den Menschen spricht.

Goch: Mir hat das auch schon im Wahlkampf Spaß gemacht, mit den Bürgern zu diskutieren.

Kühnel: Ich habe den Eindruck, dass es bei uns zu außergewöhnlich ist, in einer Partei zu sein. Das sollte sich wirklich ändern. Ich oute mich jetzt häufiger, und die Leute nehmen das positiv auf.

Wie geht die Abstimmung aus, wie ist Ihre Prognose für Sonntag?

Goch: Ich vermute, dass das Ja gewinnt, mit 50 bis 60 Prozent.

Kühnel: Glaube ich auch. Es wird etwa 60 zu 40 ausgehen.

