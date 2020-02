Fasnetsküechle, Berliner und Bratwürste zählten gestern zu den Hauptmahlzeiten der Mäschgerle. Hoch her ging es am Schmotzigen Dunschtig – dem schmalzigen Donnerstag – in der Narrenhochburg Konstanz. Von früh bis spät wurde insbesondere in der Innenstadt gefeiert. Aus Sorge, etwas verpassen zu können, nahmen die meisten Narren und Mäschgerle nur kleine Speisen auf die Hand. Einkehren und in Ruhe etwas Herzhaftes essen, wenn auf den Straßen und in den Gassen der Bär steppt, das gelingt keinem echten Konstanzer Frichtle, zumindest nicht am Schmotzigen Dunschtig.

Ausruhen und genießen

In den kommenden Fasnachtstagen aber schätzen die Mäschgerle eine erholsame Einkehr nach dem kräftezehrenden Schmotzige Dunschtig. Aber wohin? Viele Restaurants haben während der Fasnacht geschlossen. Doch es gibt gleichwohl noch traditionsverbundene Gastronomen mit einem großen Herz für Narren. Joachim Gretzmeier zum Beispiel weiß ganz genau, dass die Mäschgerle auch einmal ausruhen wollen. Im Weinglöckle in der Inselgasse hat er in den vergangenen Jahren experimentiert, das Lokal ausgeräumt und zum Tanz geladen, wie in der Steinernen Kugel auch. „Mir ist aufgefallen, dass es nicht mehr viele Lokale gibt, wo man an Fasnacht essen gehen kann“, hat Gretzmeier festgestellt. „Dabei braucht man gerade an Fasnacht etwas Deftiges, Kräftiges zum Stärken“, weiß er aus eigener Erfahrung. Früher als er noch den Pfohl führte, ist er selbst immer in ein Restaurant gegangen, um saure Leberle zu essen, denn derlei Speise sei Labsal für Körper und Geist jedes echten Fasnachters. „Das war immer schön“, erinnert sich Joachim Gretzmeier: „Man hat sich mal kurz ausgeruht, gut gestärkt und dann konnte es wieder weitergehen.“

Deshalb wird das Weinglöckle in diesem Jahr wieder zum Genusslokal. „Wichtig ist uns der Erhalt der Fasnachtstraditionen“, sagt Joachim Gretzmeier, an seiner Seite Zoran Rajkovaca, der für das Gelingen im mit Fasnachtsbändeln geschmückten Weinglöckle verantwortlich ist. Bis einschließlich Aschermittwoch gibt es hier die kleine Fasnachtskarte mit den typischen Fasnachtsspeisen, wie saure Leberle, saure Kutteln, Wurstsalat, Matjes mit Kartoffeln und Kässpätzle.

Wie es sich für ein gutes Konstanzer Weinlokal gehört, „gibt es bei uns selbstverständlich noch echte Viertele“, sagt Joachim Gretzmeier, wohlwissen, dass die Mäschgerle am liebsten Weinschorle trinken. Aus diesem Grund „bieten wir im Weinglöcke das Schorle-Gedeck, bestehend aus einer Flasche Wein plus einer Flasche Wasser.“ Neben den Traubensäften fokussiert sich der Gastronom auf Pils und Weizen vom Fass.

Start in die Fastenzeit

„Am Aschermittwoch behalten wir die Fasnachtskarte bei und bieten zusätzlich Schnecken, weil es Tradition ist“, so Gretzmeier. Er selbst kann Schnecken nicht wirklich etwas abgewinnen, aber es gibt viele, die nicht auf dieses traditionelle Aschermittwoch-Essen verzichten wollen. Das Wichtigste sei die Kräuterbutter. „Bei uns ist die Kräuterbutter selbstgemacht. Natürlich mit viel Knoblauch, weil er den Geschmack gibt und super gesund ist.“

Viele Restaurants in Konstanz und Umgebung geben sich alle viel Mühe, um den närrischen Gästen eine interessante Auswahl an herzhaften Speisen bieten zu können. Ein wichtiger Tipp für alle, welche die Tradition des Schneckenessens pflegen wollen: Sie sollten rechtzeitig einen Tisch reservieren, denn am Aschermittwoch wollen es sich viele noch einmal gut gehen lassen.