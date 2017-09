Konstanz Asbestfall: Jetzt spricht der Kontrolleur

Im Prozess um Pfusch mit krebserregenden Materialien beim Abriss eines Altbaus im Paradies hat der Kontrolleur des Landratsamts berichtet, wie er die Baustelle vorgefunden hat: mit Arbeitern ohne Schutzausrüstung.

Vor dem Amtsgericht Konstanz steht der 43-jährige Vertreter eines Tettnanger Traditionsunternehmens. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Konstanz den unerlaubten und unsachgemäßen Umgang mit giftigen Baustoffen vor. Der als Zeuge geladener Vertreter der Kreisbehörde sagte, er habe bei einer Baustellen-Kontrolle am 6. Dezember 2016 drei rumänische Arbeiter des Tettnanger Familienbetriebs angetroffen, die unter anderem mit dem Abbau gefährlichen Teerkorks beschäftigt gewesen seien. Ihre Schutzausrüstung sei dafür unzureichend gewesen. Nur einer habe am Hals eine Atemschutz-Maske hängen gehabt, die aber nicht geeignet gewesen sei für diese Art von Arbeiten. Er habe sich nur mit einem der Arbeiter auf Deutsch unterhalten können. Dieser sagte, sie hätten Teerkork mit einer Spitzhacke entfernt. Nach dem Zeugenbericht sei dies in keinem besonders abgeschirmten Raum geschehen. Der Angeklagte hätte vor Ort sein sollen, sei dies aber wegen eines Arztbesuchs nicht gewesen. Ein Sachverständiger, der ebenfalls die Baustelle gesehen hatte, sagte als Zeuge vor Gericht: Es sei zwar eng zugegangen, aber Platz für eine Sicherheitsschleuse und einen abgeschirmten Raum für den Umgang mit dem belasteten Abrissmaterial habe es gegeben. Offen blieb bei der Verhandlung, zu welchem Zeitpunkt Öfen, die laut einer Vorabeinschätzung und der Typenbezeichnung Asbest enthielten, ausgebaut, geöffnet und im Freien gelagert wurden. Verteidiger Klaus Martin Rogg forderte Beweise, dass sich in den Ofenteilen zum Zeitpunkt der Abrissarbeiten überhaupt noch Asbest befand. Sie könnten auch schon vorher umgebaut und dabei Asbest befreit worden sein. Das Typenschild, das sie als asbesthaltig ausweise, sei allein kein Beweis. Vom Amt seien keine Proben genommen worden.