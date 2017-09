Konstanz Arnold Schnittger: "Das Thema Pflege geht alle an"

Arnold Schnittger erzählt von seinen Wanderaktionen mit seinem behinderten Sohn Nico für eine bessere Pflegesituation und seinem Projekt "Nicos Farm" in Niedersachsen. Am 13. Oktober stellt er in Konstanz sein Buch vor.

Herr Schnittger, Sie sind 2013 mit Ihrem Sohn Nico von Flensburg bis an den Bodensee gelaufen. Wann und wie kamen Sie auf die Idee Ihrer Protestmärsche?

Ich habe 2008 den Verein „Nicos Farm“ gegründet, aus Sorge um die Zukunft meines Sohnes. Innerhalb des Vereins habe ich mir verschiedene Aktionen ausgedacht. Eine davon sind Wanderaktionen, die ich jetzt schon zum vierten Mal durchgeführt habe, um auf die Lebenssituation von Eltern mit behinderten Kindern hinzuweisen. Die Wanderung eignet sich optimal, um diese Botschaft unters Volk zu bringen. Ich schreibe vorher Politiker, Behördenmitarbeiter, Presse an und lade sie ein, ein Stückchen mitzulaufen. Wenn ich zur Behörde komme, ist nicht die erste Frage „Was kann ich für Sie tun?“, sondern „Wie werde ich den wieder los?“. Und wenn man zusammen wandert, ist das eine schöne Möglichkeit sich gegenseitig kennenzulernen.

Wie wurden Sie an Ihren Reisestationen empfangen?

Das war sehr unterschiedlich. Wir haben ganz großartige Empfänge und Verabschiedungen gehabt. Meistens waren wir morgens bei einem Bürgermeister oder Politiker zu Gast. Wir haben uns kurz ausgetauscht und dann sind die eventuell ein Stückchen mitgegangen. Mittags waren wir meistens bei einer Kita und abends wieder zum Empfang bei einem anderen Bürgermeister. Wenn man Politiker dazu bewegt bei so etwas mitzumachen, dann neigen sie immer gerne dazu die Presse dabei zu haben. Und das ist natürlich ein schöner Multiplikator.

Gab es auch negative Reaktionen?

Negative Reaktionen überhaupt nicht, nein. An einigen Stellen bin ich ja völlig alleine gelaufen. Das tat zwischendrin aber auch mal ganz gut, weil man ja ständig am Erzählen ist und im Grunde ist das immer das gleiche, was man erzählt, weil die Botschaft bleibt. Von daher war es auch ganz gut, zwischendurch mal so einen Schweigemarsch durchzuführen.

Welches Reiseerlebnis wird Ihnen am meisten in Erinnerung bleiben?

Der grandiose Empfang, den wir in Gaienhofen hatten. Da stand der Bürgermeister mit 150 Menschen und hat uns begrüßt. Vorher knallten plötzlich Böllerschüsse, als wir in Sicht kamen, und wir wurden von vielen Eltern mit behinderten Kindern begleitet. Dann sind wir gemeinsam nach Gaienhofen gezogen und da waren viele Kinder, die Lieder gesungen und ein großes Fest gefeiert haben. Das war überaus eindrucksvoll, das war toll.

In Niedersachsen wird ab 2018 Ihr Projekt „Nicos Farm“ umgesetzt. Erfüllt sich damit ein Lebenstraum für Sie?

Ja das kann man so sagen. Durch die Wanderung hatten wir Kontakt zum Bürgermeister in Amelinghausen. Er hat uns ein großes Grundstück zum Kauf angeboten. Da sollen jetzt 20 Wohneinheiten entstehen für Eltern mit behinderten Kindern, die dort in einer großen Gemeinschaft wohnen können. Irgendwann müssen wir Eltern ja auch die Kinder loslassen. Ich kann Nico nicht so lange betreuen, bis ich 90 bin und selber Hilfe brauche. Dann bliebe nur noch die Alternative Pflegeheim und das ist eine Sorge, die ich mit allen Eltern teile, die auch ein behindertes Kind haben. In der Einrichtung „Nicos Farm“ bekommt Nico ein eigenes Apartment, kann dort ein Leben lang in Würde leben und arbeiten und wird auch professionell betreut.

Haben Sie schon neue Projekte in Planung?

Das Projekt habe ich schon länger im Kopf. Wir hatten viele Schwierigkeiten zu überwinden. Uns waren nicht alle gut gesonnen. Viele wollen eben keine Behinderten haben. In Amelinghausen sind wir willkommen. Zu dem Projekt gehören auch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel ein kleiner Streichelzoo, wo wir die Tiere auch therapeutisch nutzen und so die Kinder aus der Umgebung an unsere behinderten Kinder heranführen wollen. Um Nicos Farm interessanter zu gestalten, aber auch das Zusammensetzen zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen auf spielerische Weise herzustellen.

Am 13. Oktober kommen Sie für einen Vortrag an die Universität Konstanz. Was erwartet die Zuhörer an diesem Tag?

Ich werde aus meinem Buch vorlesen und ein bisschen erzählen. Ich habe mich bemüht das Buch humorvoll zu gestalten, trotz des schweren Themas. Da kommt auch die Lebensfreude von Nico sehr gelegen. Wir versuchen alles immer mit einem Augenzwinkern zu machen, mit viel Fröhlichkeit und Lust am Leben. Und natürlich auf die Lebenssituation von Eltern mit behinderten Kindern hinzuweisen, aber auch deutlich zu machen, dass uns das Thema Pflege und Gesundheit alle angeht. Dieses Bewusstsein ein bisschen zu schärfen, das ist mein Anliegen. Ein bisschen Solidarität für alle, denen es nicht so gut geht, zu vermitteln.

Zur Person

Arnold Schnittger lebt mit seinem Sohn Nico (23) in Hamburg. Seit der Geburt seines schwer behinderten Sohnes lebt der ehemalige Fotograf von Hartz IV, da Nico eine 24-Stunden Betreuung braucht. Mit Rollstuhl-Wanderungen wie jener von Flensburg an den Bodensee möchte er auf Missstände im Pflegebereich aufmerksam machen. Mit Erfolg: In Niedersachsen soll ab 2018 „Nicos Farm“ entstehen, ein Zuhause für behinderte Kinder und ihre Familien. Am Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, stellen Arnold und Nico Schnittger ihr Buch „Ich berühr den Himmel – Im Rollstuhl durch Deutschland“ und ihre Fotoreportage in der Uni Konstanz vor.

Informationen zum Projekt: www.nicosfarm.de