Konstanz Angriff auf Taxifahrer in Konstanz: Gegen einen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen

Angriff auf Taxifahrer in Konstanz: Gegen einen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst, der in der Nacht auf Freitag einen Taxifahrer in Konstanz schwer verletzt haben soll. Ein Haftbefehl wurde erlassen.

Nach dem Angriff auf einen Taxifahrer in der Konstanzer Mainaustraße hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in Konstanz mit. Bei dem Mann soll es sich um einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz handeln - er wurde laut Mitteilung von Samstag bereits am Freitagabend festgenommen. Im Laufe des Samstags ist demnach vom Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden.

Motiv weiter unklar

Der mutmaßliche Täter ist laut Mitteilung der Behörden am Freitag zunehmend in den Fokus der Ermittler gelangt. Er sei nach Zeugenhinweisen im Konstanzer Stadtgebiet festgenommen worden. Weitere Ermittlungen im Laufe des Samstags hätten den dringenden Tatverdacht gegen ihn bestätigt. Der Mann wurde nach Erlass des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Tatverdächtige soll einen Taxifahrer in der Nacht zum Freitag mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt haben. Passanten hatten das Opfer gefunden und die Polizei gerufen.

Das Tatmotiv ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an. Ausgeraubt wurde der Taxifahrer einem Polizeisprecher zufolge nicht. Er ist demnach inzwischen außer Lebensgefahr.