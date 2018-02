Konstanz Angeklagter im Shisha-Bar-Prozess muss siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis, verurteilt wird er wegen Totschlags

Der heute 18-jährige Hauptangeklagte, der im März 2017 einen 19-Jährigen aus der Schweiz tödlich mit einem Messer verletzt hat, wird vor dem Landgericht Konstanz zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Ein Mitangeklagter muss 21 Monate ohne Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis. Der Prozess wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Mehrere Minuten erklärt Rechtsanwalt Ingo Lenßen Angehörigen und Freunden des vor elf Monaten vor einer Shisha-Bar in Konstanz getöteten 19-Jährigen, was soeben geschehen ist. Lenßen ist Vertreter der Nebenklage, 20 Personen umringen ihn nun vor dem Sitzungssaal am Landgericht Konstanz. Die meisten von ihnen haben soeben das Urteil im Prozess gegen den heute 18-jährigen Haupt- und 21-jährigen Mitangeklagten vom Vorsitzenden Richter Joachim Dospil erfahren.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der heute 18-Jährige den 19-Jährigen vor der Shisha-Bar mit einem Messer tödlich verletzte. Einzig die für ein Mordurteil maßgeblichen niederen Beweggründe erkennen die Richter nicht. Das Strafmaß deshalb: Siebeneinhalb Jahre Haft wegen Totschlags für den jungen Mann aus Konstanz, der jüngst volljährig wurde; ein Jahr und neun Monate Haft ohne Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung für den 21-jährigen Mitangeklagten. Gegenüber dem SÜDKURIER bestätigen mehrere Prozessbeteiligte das Strafmaß.

Warum sagt das Gericht nichts?

Vom Landgericht erfolgt hierzu keine offizielle Stellungnahme. Dies, weil der Verteidiger des zur Tatzeit 17-jährigen Angeklagten erfolgreich beantragt hatte, den Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen. Bei seiner Eröffnung Ende Januar hatte die Allgemeinheit noch Zugang zum Gerichtssaal. Trotz des großen Interesses und dem grundsätzlichen Gebot der Öffentlichkeit vor Gericht entschied sich Joachim Dospil für ein nicht-öffentliches Verfahren.

Nebenklagevertreter Lenßen: "Hätte öffentlich geführt werden müssen"

Die Argumentation der Richter: Jugendliche Straftäter genießen eine besondere Schutzbedürftigkeit, ein öffentlicher Prozess stehe ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Verbüßen der Strafe im Wege, der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht wäre dadurch gefährdet. Nebenklage-Anwalt Ingo Lenßen bleibt bei der Einschätzung zu Prozessbeginn. "Dieses Verfahren hätte öffentlich geführt werden müssen", sagt er nach der Urteilsverkündung am Freitag und begründet: "Das hätte zum besseren Verständnis der Allgemeinheit für das Zustandekommen der Entscheidung des Gerichts geführt."

Die Leitung des Verfahrens durch die Strafkammer wertete er dennoch positiv. Das Gericht ist seiner Einschätzung nach "ausgewogen, würde- und verständnisvoll mit allen Prozessbeteiligten umgegangen".

Das Strafmaß und die Verurteilung wegen Totschlags statt wie in der Anklageschrift vorgesehen wegen Mordes, hält der Nebenklageanwalt als Entgegenkommen für den jugendlichen Täter für akzeptabel. Lenßen hatte zehn Jahre Haft, die Höchststrafe für Mord oder Totschlag bei jugendlichen Straftätern, gefordert. Nach Informationen des SÜDKURIER beantragte die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von acht Jahren.

Verteidigung hoffte auf milderes Urteil

Die Verteidigung des Hauptangeklagten soll auf schwere Körperverletzung mit Todesfolge plädiert und eine Strafe unter acht Jahren beantragt haben. Nicolas Doubleday, Verteidiger des 18-Jährigen, möchte sich auch nach Prozessende nicht öffentlich äußern. Toralf Duve, Anwalt des Mitangeklagten, nennt den Strafrahmen von einem Jahr und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gegen seinen Mandanten "angemessen". Auch wenn die Richter keine Bewährung vorsehen, die bei einer Haftstrafe von unter zwei Jahren möglich gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft soll für den 21-Jährigen zweieinhalb Jahre Gefängnis gefordert haben.

Opferfamilie erwartete Höchststrafe und ist tief enttäuscht

Tief enttäuscht zeigen sich die Angehörigen des im März 2017 getöteten 19-jährigen Mannes aus der Schweiz. Der Vater des Opfers sagt nach dem Urteil: "Nur die Höchststrafe für den Hauptangeklagten wäre für uns vertretbar gewesen, als Zeichen und zum Schutz für andere." So etwas wie seinem Sohn dürfe niemandem mehr passieren, führt er aus. Er ist überzeugt, dass sein Sohn unschuldig einem Mord zum Opfer fiel. "Die Verurteilung nur wegen Totschlags verstehe ich nicht." Das Leben seiner Familie sei zerstört, seine Frau gesundheitlich seit dem Tod ihres Sohnes schwer gezeichnet, er selbst fühle nur noch Schmerz. "Ich habe mein Herz mit meinem Jungen begraben", sagt der Vater des Opfers.

Eine Woche Zeit für Revisionsanträge

Das Urteil des Landgerichts Konstanz ist noch nicht rechtskräftig, Verteidiger, Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben die Möglichkeit, binnen einer Woche Revision zu beantragen. Ingo Lenßen will hierüber Anfang der kommenden Woche mit der Familie des getöteten Mannes beraten.

Was im März 2017 geschehen sein soll

In der Nacht zum 11. März 2017 wird die Polizei zu einem Vorfall vor einer Shisha-Bar im Konstanzer Industriegebiet gerufen. Eine Rekonstruktion:

Gegen 0.30 Uhr: Laut Informationen der Wochenzeitung "Schaffhauser AZ" soll der 19-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin und einem zweiten Paar die Shisha-Bar betreten haben. Etwa eine Stunde später sei die Gruppe aus der Schweiz wieder gegangen.

1.30 Uhr: Auf dem Parkplatz trifft sie auf einige junge Männer, darunter der damals 17-jährige Hauptangeklagte aus Konstanz. Prozessbeteiligte berichten aus den Ermittlungsakten, er habe ein Messer aus der Tasche gezogen und mit seinen Begleitern den 19-Jährigen Schweizer zur Entschuldigung aufgefordert, was dieser getan haben soll. Dennoch kommt es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Gruppen. Der 17-jährige Konstanzer sticht schließlich zu und flieht. Sein Opfer schleppt sich in die Shisha-Bar und bricht dort zusammen.

1.40 Uhr: Die Polizei und der Rettungsdienst treffen ein, der 19-Jährige wird ins Krankenhaus gefahren.

Gegen 2.30 Uhr: Das Opfer des Angriffs stirbt. Laut Obduktionsbericht führt eine innere Blutung durch die Verletzung eines Lungenflügels zum Tod.