Vor dem Konstanzer Landgericht muss sich Ende Juli ein 36-jähriger Mann wegen mehrerer Delikte verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Bombenanschlag auf einen Bus angedroht zu haben, und auch im Internet soll er durch Kommentare und Androhungen von Straftaten den öffentlichen gestört haben. Zudem soll der 36-Jährige auf dem Konstanzer Hauptfriedhof unter anderem Grabsteine, Urnengräber und Müllbehälter beschmiert und an der Uni Parolen an Wände geschrieben haben. Einen Studierenden und einen Mitarbeiter der TU Chemnitz soll der Angeklagte beleidigt sowie versucht haben zu nötigen. Der erste Sitzungstag im Saal 1.60 beginnt am 30. Juli um 9 Uhr, am 31. Juli um 10 Uhr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein